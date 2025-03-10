Ультиматум? В Саудовской Аравии США потребуют от Украины уступок в пользу России, пишут СМИ

Существует большая вероятность, что на переговорах Украине выдвинут ультиматум.

США планируют во время запланированной на 11 марта встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии оценить "готовность Украины" пойти на территориальные уступки в пользу российского режима для окончания войны. Это может выглядеть как ультиматум, утверждают некоторые европейские СМИ.

В частности, информационное агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников правительства США пишет, что на переговорах будут государственный секретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Белого дома Майк Волц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф, который на самом деле занимается не делами ближневосточного региона, а кулуарными переговорами с Россией.

"Американские чиновники намерены использовать встречу с украинской делегацией частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны", – говорится в статье.

При этом американцы также будут рассматривать переговоры как возможность оценить стремление Киева улучшить отношения с администрацией Трампа. Предыдущая встреча президентов Украины и США завершилась скандалом. Кроме того, пишут некоторые европейские СМИ, существует большая вероятность того, что во время встречи украинской делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком выдвинут ультиматум – требование отдать России все, что хочет Кремль. Reuters прямо не подтверждает такой сценарий, однако заявления источников издания говорят сами за себя.

"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы"… Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит", – сказал один из американских чиновников.

Отметим, что сам Трамп уже раскатал губу и заявляет, что соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом не будет достаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными. Теперь он требует от Украины и Владимира Зеленского уступок в переговорах с Россией, в том числе в вопросах временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что американский миллиардер и глава временного федерального органа — Департамента эффективности правительства — Илон Маск призвал применить санкции против десяти украинских олигархов, которые являются самыми богатыми в стране.