Села останутся без аптек: пациентские организации предупреждают о риске от ручной регулировки цен на лекарства

Производителю государство теперь запрещает компенсировать минимальный запас препаратов в аптеке, а также гарантировать аптеке продажу новых лекарств

Сельские районы и прифронтовые населенные пункты останутся без доступа к лекарству. О таких рисках из-за ручного регулирования цен на медицинские препараты, внедряемые правительством, предупреждают пациентские организации.

Пишет об этом 24 канала.

Всеукраинский совет защиты прав пациентов отмечает, что сельские районы и прифронтовые населенные пункты останутся без доступа к лекарствам.

"После государственного регулирования цены, аптекам и дистрибьюторам придется уменьшать свои расходы. Первыми пострадают дотационные заведения, куда дорого доставлять и где мало покупают, то есть села, сельские громады, маленькие города ", — подчеркивает организация.

Общий ассортимент лекарств даже в крупных городах будет значительно сокращаться.

"Аптеки будут закупать только те лекарства, которые они гарантированно смогут продать. Производителю государство теперь запрещает компенсировать минимальный запас препаратов в аптеке, а также гарантировать аптеке продажу новых лекарств. В результате этих продуманных действий аптеки будут держать меньший ассортимент, более дешевых лекарств и в меньшем количестве", — считают в пациентской организации.

Уже с 1 марта 2025 года в Украине вступают в силу масштабные изменения в регулировании фармацевтического рынка. Они внедряются в соответствии с решением СНБО от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом Президента. Кроме того, Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в "Закон о лекарственных средствах", который глава государства сегодня подписал.

Всеукраинский совет защиты прав пациентов призывает президента ветировать проголосованный Верховной Радой законопроект №11493, изменить решение СНБО и разработать новые инициативы, которые будут сбалансированы и нивелируют все риски для пациентов, в частности, постановление Кабмина №168.