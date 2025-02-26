Лекарства в Украине подешевеют. "Ибупрофен", "Цитрамон", "Корвалтаб" и еще более 100 препаратов

Отпускные цены производители будут снижать с марта 2025 года

Цены на лекарства в Украине снизятся. Украинские фармпроизводители снизят стоимость еще более 100 медпрепаратов собственного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Отмечается, что фармацевтические производители Украины предоставили Минздраву предложения по препаратам, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.

Речь идет об обезболивающих, сорбентах, антацидах, человеческих иммуноглобулинах, антибиотиках, анестетиках, противоэпилептических лекарственных средствах, противокашлевых, жаропонижающих, лекарствах, применяемых для регуляции артериального давления. Также цены снизят на определенные витамины и микроэлементы.

"Свыше 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 рецептурных препаратов, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта во время консультации у врача", — уточнили в Минздраве.

В списке лекарственных препаратов, которые должны подешеветь, такие популярные лекарства, как "Ибупрофен", "Анальгин", "Цитрамон", "Валидол", "Корвалтаб", "Пенталгин", "Сорбекс", активированный уголь, "Амброксол", "Лоратадин", "Декса" многие другие. Отпускные цены производители будут снижать с марта 2025 года.

Почему украинские производители лекарственных препаратов снижают цены

12 февраля СНБО утвердило план мер по снижению и стабилизации цен на лекарства. В частности, должны быть урегулированы наценки на все лекарственные средства.

Также в планах:

запрещение маркетинговых платежей к введению референтного ценообразования;

возобновление проверок Госпродпотребслужбой цен в аптеках.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко встретился с украинскими производителями фармацевтической продукции для обсуждения плана по снижению цен на лекарства. Производители представили свои предложения.

Как рассказывал "Телеграф", в Украине официально зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Речь идет об оральных каплях испанского бренда.