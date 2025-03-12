Никаких бумажных документов, новые критерии и не только. Изменения в работе ВВК

Минобороны Украины издало приказ об изменениях в прохождении военно-врачебной комиссии

В Украине действует военно-врачебная комиссия (ВВК), которую должны проходить военнообязанные, чтобы она определила пригодность к военной службе. А с марта текущего года произошли определенные изменения в работе медкомиссии.

По словам адвоката Ольги Зелинской, Министерство обороны Украины издало Приказ "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", который утверждает изменения в основных направлениях — документообмене, процедуре направления на ВВК и оценки состояния военнообязанных.

Направление на медкомиссию

С марта 2025 года военнообязанные не смогут самостоятельно инициировать прохождение медкомиссии, а направление на ВВК будет происходить только через ТЦК и СП.

Документы от ВВК

Кроме того, все протоколы, заключения, медицинские справки и акты осмотра будут оформляться исключительно в цифровом формате, а именно:

никаких бумажных выписок или справок — все документы будут в электронной базе;

сокращение бюрократии и ускорение процесса принятия решений;

усиление контроля за военно-врачебными комиссиями и устранение возможных злоупотреблений.

Оценка повседневного функционирования лица

Также она пояснила, что с марта введен новый механизм оценки состояния здоровья военнообязанных, а именно оценка повседневного функционирования лица. Направление на прохождение оценки будут формировать председатели ВВК. В то же время решения экспертных групп станут официальным основанием для определения пригодности к службе.

Правила прохождения ВВК

Теперь с 1 марта 2025 года мужчины будут проходить медосмотр только в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ.

К тому же лица в возрасте до 45 лет будут проходить дополнительную оценку относительно возможности службы в ДШВ, спецподразделениях, морской пехоте, на подводных лодках и надводных кораблях.

В свою очередь руководители ТЦК и СП будут контролировать прохождение ВВК и нести ответственность за направление и прохождение медкомиссии.

Новые требования к медицинским документам

Согласно новым правилам, к официальным медицинским документам добавляется выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица. Она имеет силу, как акт осмотра МСЭК и заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Отныне, по словам Зелинской, каждый этап прохождения ВВК будет регистрироваться в электронной системе, поэтому невозможно будет "обойти систему" или получить заключение без медосмотра. Кроме того, все решения комиссии будут документироваться, и, как следствие, — отсутствие подделки справок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, должны ли военные проходить ВВК каждый год.