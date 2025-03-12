Никаких бумажных документов, новые критерии и не только. Изменения в работе ВВК
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Минобороны Украины издало приказ об изменениях в прохождении военно-врачебной комиссии
В Украине действует военно-врачебная комиссия (ВВК), которую должны проходить военнообязанные, чтобы она определила пригодность к военной службе. А с марта текущего года произошли определенные изменения в работе медкомиссии.
По словам адвоката Ольги Зелинской, Министерство обороны Украины издало Приказ "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", который утверждает изменения в основных направлениях — документообмене, процедуре направления на ВВК и оценки состояния военнообязанных.
Направление на медкомиссию
С марта 2025 года военнообязанные не смогут самостоятельно инициировать прохождение медкомиссии, а направление на ВВК будет происходить только через ТЦК и СП.
Документы от ВВК
Кроме того, все протоколы, заключения, медицинские справки и акты осмотра будут оформляться исключительно в цифровом формате, а именно:
- никаких бумажных выписок или справок — все документы будут в электронной базе;
- сокращение бюрократии и ускорение процесса принятия решений;
- усиление контроля за военно-врачебными комиссиями и устранение возможных злоупотреблений.
Оценка повседневного функционирования лица
Также она пояснила, что с марта введен новый механизм оценки состояния здоровья военнообязанных, а именно оценка повседневного функционирования лица. Направление на прохождение оценки будут формировать председатели ВВК. В то же время решения экспертных групп станут официальным основанием для определения пригодности к службе.
Правила прохождения ВВК
Теперь с 1 марта 2025 года мужчины будут проходить медосмотр только в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ.
К тому же лица в возрасте до 45 лет будут проходить дополнительную оценку относительно возможности службы в ДШВ, спецподразделениях, морской пехоте, на подводных лодках и надводных кораблях.
В свою очередь руководители ТЦК и СП будут контролировать прохождение ВВК и нести ответственность за направление и прохождение медкомиссии.
Новые требования к медицинским документам
Согласно новым правилам, к официальным медицинским документам добавляется выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица. Она имеет силу, как акт осмотра МСЭК и заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
Отныне, по словам Зелинской, каждый этап прохождения ВВК будет регистрироваться в электронной системе, поэтому невозможно будет "обойти систему" или получить заключение без медосмотра. Кроме того, все решения комиссии будут документироваться, и, как следствие, — отсутствие подделки справок.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, должны ли военные проходить ВВК каждый год.