Ваше заключение ВВК могут аннулировать. Какие есть три основания для этого

Члены медкомиссии могут банально совершить ошибки в документах

В Украине действует военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет пригодность к военной службе. Однако могут быть случаи, когда ее решение отменяется, например, из-за ошибок в документах.

Однако ошибки в документах не являются единственными основаниями для отмены решения ВВК. Это может произойти также из-за расследования в отношении членов комиссии или изменения в законодательстве, говорится в NV.

Почему вывод ВВК могут аннулировать

Согласно данным, это может произойти в результате ошибок в документах, например, при заполнении данных в медицинской форме. Такое правило действует всегда, даже если эта строка не влияет на диагноз и на заключение о непригодности к службе.

Аннулирование решения ВВК также происходит, если членов комиссии подозревают в коррупции, например, в выдаче справок за взятки. В таком случае выводы, которые они предоставили, повторно проверяются. В свою очередь Центральная и региональные ВВК могут отменять все постановления, даже если часть выводов была вынесена законно.

Кроме того, есть еще один момент, когда заключение медкомиссии отменяется — изменения в нормативных актах, например, обновление "Роспись болезней". Этот документ определяет пригодность к военной службе.

В то же время все военные и другие украинцы могут подавать свои предложения, заявления и жалобы в ВВК. Такое право предусмотрено законом "Об обращениях граждан" и Инструкцией о порядке рассмотрения обращений в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины.

"Если нужно подать жалобу на действия или решения внештатных ВВК, обращайтесь в штатные ВВК в вашей административно-территориальной зоне ответственности. Штатные ВВК проверяют, соответствуют ли решения внештатных ВВК установленному диагнозу и требованиям этого Положения, на основе оригиналов или заверенных копий медицинских документов", — объяснили в издании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, до какого времени военнообязанным украинцам нужно пройти медкомиссию.