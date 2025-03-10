Анонимные ВВК. Как изменятся медицинские комиссии для военнообязанных

Направление на медосмотр можно взять в электронном формате

В Украине будет введено анонимное рассмотрение дел на военно-врачебных комиссиях (ВВК). Это должно произойти до ноября 2025 года.

Об этом сообщил старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук во время брифинга в Ровенской ОГА, передает УНИАН. По его словам, процесс цифровизации военно-врачебных комиссий активно продвигается, и на сегодня уже реализовано несколько важных этапов.

"Первым шагом было сформирование в "Резерв+" направлений на ВВК в электронной форме. Теперь эти направления имеют четкую дату. Военнообязанный, желающий пройти ВВК, может сгенерировать такое направление и в определенное время зайти в определенное медицинское учреждение, где ему проведут комиссию", — пояснил Гусар.

Представитель ТЦК подчеркнул, что на завершающем третьем этапе цифровизации военно-врачебные комиссии будут осуществлять рассмотрение анонимизированных дел.

"Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски", — отметил он.

Напоминаем, что "ограниченно пригодные" мужчины должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Верховная Рада Украины приняла законопроект №12457, которым продлен срок прохождения повторного медосмотра для таких граждан.

Теперь окончательная дата для медицинской проверки – 5 июня 2025 года. Такой законопроект был принят парламентом 12 февраля 2025 года, получив поддержку 313 народных депутатов. Уже 13 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это решение приняли из-за низких темпов прохождения ВВК – только 25% военнообязанных смогли пройти медосмотр в предыдущий дедлайн 4 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в электронном направлении на ВВК появились новые данные. Заместитель министра обороны пояснила, что это позволит мужчинам сразу идти в медучреждение и не посещать до этого ТЦК.