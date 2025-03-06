Забронируют ли "ограниченно пригодного" мужчину, если он не прошел ВВК

Все зависит от того, что светится в "Резерв+"

Забронировать от мобилизации работника можно и без повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако оформить такое бронирование через портал "Дія" уже нельзя.

Об этом сообщил юрист Ярослав Турчин на портале "Юристи.UA". К юристам обратился гражданин с вопросом, можно ли оформить бронирование через "Дія", если ранее "ограниченно пригодный" мужчина не прошел повторную ВВК.

"Если в "Резерв+" не осветится, что лицо нарушило правила воинского учета — то все нормально и бронированию из-за "Дія" в автоматическом режиме ничего не помешает", — пояснил Турчин.

Когда бронирование через "Дія" невозможно

Юрист отмечает, что существуют случаи, когда бронирование возможно, но оформить его через "Дія" не получится.

"Если будет выявлено нарушение воинского учета, то это тоже формально не препятствует бронированию, но через "Дія" автоматически не получится это сделать из-за соответствующих ограничений в функционале, внесенных на программном уровне", — подчеркнул правовед.

Напоминаем, что компании, еще не успевшие подтвердить критичность и перебронировать работников, имеют время до 31 марта. До этого момента текущие бронирования будут оставаться в силе.

Чтобы забронировать своих работников, предприятие должно подать заявку исключительно через портал "Дія". Если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки необходимо аннулировать предварительное бронирование.

Также компании, обновившие статус критичности, могут подавать заявки до 1 апреля без стандартной 72-часовой обработки данных.

Ранее "Телеграф" писал, что Правительство расширило перечень работников, которых могут забронировать. Минцифры еще разрабатывает критерии, которым должны отвечать такие работники.