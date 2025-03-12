Жодних паперових документів, нові критерії і не тільки. Зміни в роботі ВЛК

Міноборони України видало наказ про зміни в проходженні військово-лікарській комісії

В Україні діє військово-лікарська комісія (ВЛК), яку мають проходити військовозобов'язані, аби вона визначила придатність до військової служби. А з березня поточного року відбулись певні зміни у роботі медкомісії.

За словами адвокатки Ольги Зелінської, Міністерство оборони України видало Наказ "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", який затверджує зміни в основних направленнях — документообміні, процедурі направлення на ВЛК та оцінки стану військовозобов'язаних.

Направлення на медкомісію

Від березня 2025 року військовозобов’язані не зможуть самостійно ініціювати проходження медкомісії, а направлення на ВЛК відбуватиметься тільки через ТЦК та СП.

Документи від ВЛК

Крім того, всі протоколи, висновки, медичні довідки та акти огляду оформлюватимуться винятково в цифровому форматі, а саме:

жодних паперових витягів або довідок – всі документи будуть в електронній базі;

скорочення бюрократії та пришвидшення процесу ухвалення рішень;

посилення контролю за військово-лікарськими комісіями та усунення можливих зловживань.

Оцінка повсякденного функціонування особи

Також вона пояснила, що з березня запроваджено новий механізм оцінки стану здоров'я військовозобов’язаних, а саме оцінювання повсякденного функціонування особи. Направлення на проходження оцінювання формуватимуть голови ВЛК. Водночас рішення експертних груп стануть офіційною підставою для визначення придатності до служби.

Правила проходження ВЛК

Тепер з 1 березня 2025 року чоловіки проходитимуть медогляд лише у державних та комунальних медичних закладах, які мають договір із НСЗУ.

До того ж особи віком до 45 років проходитимуть додаткову оцінку щодо можливості служби в ДШВ, спецпідрозділах, морській піхоті, на підводних човнах і надводних кораблях.

Своєю чергою керівники ТЦК та СП контролюватимуть проходження ВЛК та нестимуть відповідальність за направлення та проходження медкомісії.

Нові вимоги до медичних документів

Згідно з новими правилами, до офіційних медичних документів додається витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Він має силу, як акт огляду МСЕК та висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Відтепер, за словами Зелінської, кожен етап проходження ВЛК реєструватиметься в електронній системі, тому неможливо буде "обійти систему" або отримати висновок без медогляду. Крім того, усі рішення комісії будуть документуватись, і, як наслідок, — відсутність підробку довідок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи повинні військові проходити ВЛК щороку.