Жодних паперових документів, нові критерії і не тільки. Зміни в роботі ВЛК
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Міноборони України видало наказ про зміни в проходженні військово-лікарській комісії
В Україні діє військово-лікарська комісія (ВЛК), яку мають проходити військовозобов'язані, аби вона визначила придатність до військової служби. А з березня поточного року відбулись певні зміни у роботі медкомісії.
За словами адвокатки Ольги Зелінської, Міністерство оборони України видало Наказ "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", який затверджує зміни в основних направленнях — документообміні, процедурі направлення на ВЛК та оцінки стану військовозобов'язаних.
Направлення на медкомісію
Від березня 2025 року військовозобов’язані не зможуть самостійно ініціювати проходження медкомісії, а направлення на ВЛК відбуватиметься тільки через ТЦК та СП.
Документи від ВЛК
Крім того, всі протоколи, висновки, медичні довідки та акти огляду оформлюватимуться винятково в цифровому форматі, а саме:
- жодних паперових витягів або довідок – всі документи будуть в електронній базі;
- скорочення бюрократії та пришвидшення процесу ухвалення рішень;
- посилення контролю за військово-лікарськими комісіями та усунення можливих зловживань.
Оцінка повсякденного функціонування особи
Також вона пояснила, що з березня запроваджено новий механізм оцінки стану здоров'я військовозобов’язаних, а саме оцінювання повсякденного функціонування особи. Направлення на проходження оцінювання формуватимуть голови ВЛК. Водночас рішення експертних груп стануть офіційною підставою для визначення придатності до служби.
Правила проходження ВЛК
Тепер з 1 березня 2025 року чоловіки проходитимуть медогляд лише у державних та комунальних медичних закладах, які мають договір із НСЗУ.
До того ж особи віком до 45 років проходитимуть додаткову оцінку щодо можливості служби в ДШВ, спецпідрозділах, морській піхоті, на підводних човнах і надводних кораблях.
Своєю чергою керівники ТЦК та СП контролюватимуть проходження ВЛК та нестимуть відповідальність за направлення та проходження медкомісії.
Нові вимоги до медичних документів
Згідно з новими правилами, до офіційних медичних документів додається витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Він має силу, як акт огляду МСЕК та висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
Відтепер, за словами Зелінської, кожен етап проходження ВЛК реєструватиметься в електронній системі, тому неможливо буде "обійти систему" або отримати висновок без медогляду. Крім того, усі рішення комісії будуть документуватись, і, як наслідок, — відсутність підробку довідок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи повинні військові проходити ВЛК щороку.