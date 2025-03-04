Весной придется пройти ВВК. Сколько дней дается на медосмотр

К лету некоторым из украинцев обязательно нужно пройти медосмотр

Военно-врачебную комиссию (ВВК) должны проходить все военнообязанные, получившие повестку от ТЦК и СП. Ее цель – оценить состояние здоровья граждан и определить их пригодность к службе.

Юристы рассказывают, что общий срок прохождения ВВК в настоящее время составляет до 14 дней. Однако в случаях, когда военнообязанный не имеет серьезных проблем со здоровьем и не требует дополнительных обследований, процедура может быть сокращена до 4 дней.

Если необходимы дополнительные анализы, консультации или другие медицинские процедуры, срок прохождения ВВК может быть продлен на весь период до завершения обследования.

Что изменилось для лиц с статусом "ограниченно пригодный"

Весной 2024 года в Украине был отменен статус "ограниченно пригодный", а всех граждан, имевших этот статус, обязали пройти повторное медицинское освидетельствование.

Первоначально крайним сроком прохождения ВВК было 4 февраля 2025, но его продлили до 5 июня 2025 года из-за большого количества людей, не успевших пройти пересмотр.

Граждане, не прошедшие повторный медосмотр в указанный срок, могут получить административное наказание или другие санкции в соответствии с действующим законодательством.

Как проходит ВВК? Основные этапы

Для начала военнообязанный получает направление на медосмотр ТЦК и СП. С 31 января 2025 года стало возможным сгенерировать электронное направление через мобильное приложение "Резерв+".

Комиссия состоит из врачей разных специальностей. Они проводят комплексное обследование, назначают при необходимости дополнительные анализы или инструментальные исследования.

После обследования военно-врачебная комиссия принимает решение о пригодности к службе. Вывод может быть трех типов:

пригодный к военной службе;

временно непригоден (требует лечения с последующим пересмотром);

непригоден (освобождается от службы и исключается из воинского учета).

Ранее Телеграф писал, что в электронном направлении на ВВК появились новые данные. Замминистра обороны пояснила, что это позволит мужчинам сразу идти в медучреждение и не посещать перед этим ТЦК.