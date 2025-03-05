Должны ли военнослужащие проходить ВВК каждый год

Юрист рассказал, что обычно происходит на практике

В Украине военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) ежегодно во время действия военного положения. Однако на практике, такие проверки проходят гораздо реже.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Согласно законодательству, ВВК обязательна для всех граждан, подлежащих мобилизации, а также для военных.

Обычно во время войны процедура прохождения комиссии должна осуществляться ежегодно, в то время как в мирное время сроки прохождения ВВК могут составлять до пяти лет.

Однако, как отметил Айвазян, даже по официальным требованиям на практике военнослужащие не проходят медицинскую комиссию ежегодно, в частности, при переводе или отправке в зону боевых действий.

"На практике еще не встречал случаев, когда военного направляли бы на ВВК в случае перевода или отправки в зону боевых действий. Обычно военным очень трудно получить направление на ВВК", — пояснил юрист.

Также адвокат добавил, что обычно "военным очень тяжело получить направление на ВВК".

Напоминаем, что военнослужащие, у которых есть проблемы со здоровьем, имеют право уволиться со службы. Военный с подтвержденными медицинскими показаниями должен пройти ВВК, которая:

устанавливает диагноз;

оценивает степень ограничений в исполнении служебных обязанностей.

Отметим, что после увольнения по состоянию здоровья, военные сохраняют право на компенсации и социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее "Телеграф" писал, что из войска можно уйти не только по состоянию здоровья. В частности, особые обстоятельства в семье дают право не только на отпуск.