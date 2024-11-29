Далеко не всех. Кого из женщин будут брать на воинский учет

Перед прохождением базовой военной подготовки женщина должна пройти медосмотр

Кабинет Министров Украины разработал законопроект №12076, предлагающий правила взятия женщин на воинский учет. Документ уже получил рекомендацию Комитета Верховной Рады по национальной безопасности для принятия за основу.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Женщины, которые желают проходить базовую военную подготовку и отвечают критериям пригодности по состоянию здоровья, будут сначала браться на учет призывников.

После завершения базовой подготовки они будут автоматически переводиться на воинский учет военнообязанных . Также перед направлением на практические занятия базовой подготовки обязательным будет медицинское освидетельствование.

Согласно законопроекту, изменения касаются не только учета женщин, но и общей системы воинского учета в Украине. Документ предусматривает отмену срочной службы с 2025 года. Вводится новый обязательный вид службы — базовая общевойсковая подготовка, которая станет обязательной для всех мужчин, пригодных по состоянию здоровья.

Судебно-юридическая газета объясняет, что базовая общевойсковая подготовка, определенная статьей 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе", начинается с 1 сентября 2025 года:

для граждан, получающих высшее образование, — в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

для граждан, которые планируют поступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занимать должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины.

Согласно изменениям в закон о мобилизации, мужчины до 60 лет, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку или не имеющие опыта военной службы, не смогут впервые занимать должности в органах местного самоуправления. Исключение являются люди, признанные непригодными по состоянию здоровья.

Эти требования к кандидатам на государственную службу, службу в органах местного самоуправления и должности прокуроров вступят в силу после завершения или отмены военного положения, но не ранее чем через год с момента введения базовой общевойсковой подготовки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине сократили срок прохождения ВВК и отменили одну из категорий пригодности. Теперь даже серьезные заболевания не станут основанием для исключения из учета.