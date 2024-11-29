Далеко не всех. Кого из женщин будут брать на воинский учет
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Перед прохождением базовой военной подготовки женщина должна пройти медосмотр
Кабинет Министров Украины разработал законопроект №12076, предлагающий правила взятия женщин на воинский учет. Документ уже получил рекомендацию Комитета Верховной Рады по национальной безопасности для принятия за основу.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Женщины, которые желают проходить базовую военную подготовку и отвечают критериям пригодности по состоянию здоровья, будут сначала браться на учет призывников.
После завершения базовой подготовки они будут автоматически переводиться на воинский учет военнообязанных. Также перед направлением на практические занятия базовой подготовки обязательным будет медицинское освидетельствование.
Согласно законопроекту, изменения касаются не только учета женщин, но и общей системы воинского учета в Украине. Документ предусматривает отмену срочной службы с 2025 года. Вводится новый обязательный вид службы — базовая общевойсковая подготовка, которая станет обязательной для всех мужчин, пригодных по состоянию здоровья.
Судебно-юридическая газета объясняет, что базовая общевойсковая подготовка, определенная статьей 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе", начинается с 1 сентября 2025 года:
- для граждан, получающих высшее образование, — в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
- для граждан, которые планируют поступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занимать должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины.
Согласно изменениям в закон о мобилизации, мужчины до 60 лет, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку или не имеющие опыта военной службы, не смогут впервые занимать должности в органах местного самоуправления. Исключение являются люди, признанные непригодными по состоянию здоровья.
Эти требования к кандидатам на государственную службу, службу в органах местного самоуправления и должности прокуроров вступят в силу после завершения или отмены военного положения, но не ранее чем через год с момента введения базовой общевойсковой подготовки.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине сократили срок прохождения ВВК и отменили одну из категорий пригодности. Теперь даже серьезные заболевания не станут основанием для исключения из учета.