В военном билете нет звания и специальности. Дадут ли бронь с таким документом

Без военно-учетного документа не берут на работу

Бронировать от мобилизации могут работников критически важных предприятий. Если военнообязанный не имеет звания и специальности, трудоустройство такого гражданина не является нарушением законодательства.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". Он разъяснил, что такие ограничения не имеют юридической основы.

Один из граждан обратился к юристам с жалобой: работодатель отказался принять его на работу из-за отсутствия в электронном военно-учетном документе в приложении "Резерв+" воинского звания и специальности. Работодатель был убежден, что поэтому невозможно оформить бронирование работника и можно получить штраф от территориального центра комплектования (ТЦК).

Однако Владислав Дерий заверил, что трудоустройство военнообязанного без звания и специальности не является нарушением воинского учета.

"Работодатель ничего не нарушает", — подчеркнул юрист.

Дерий также разъяснил, что для оформления бронирования работника на время военного положения наличие военно-учетной специальности (ВУС) или звание не является обязательным требованием.

"Вам нужно договориться с работодателем, чтобы он вас принял на работу и забронировал. Для оформления брони необязательно иметь ВВК, звание и ВУС", — подчеркнул правовед.

Юрист Юрий также отметил, что для трудоустройства важно лишь наличие военно-учетного документа, а не звание и ВУС.

"Для работодателя главное, чтобы у вас был ВУД, а у вас есть электронный военно-учетный документ. Для бронирования не нужны ни ВВК, ни ВУС, ни звание", — подчеркнул он.

Таким образом, отсутствие звания или военно-учетной специальности не влияет на процесс бронирования работника. Работодатели могут смело брать на работу таких граждан без опаски получить штраф или нарушить законодательство.

Ранее "Телеграф" писал, что забронированных мужчин могут объявить в розыск. Аннулируют ли бронь в таком случае.