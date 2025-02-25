Украинцы, находящиеся за границей, могут получить бронь от мобилизации: как будет работать новая система

Для украинцев, находящихся за границей, эта информация может быть полезна

Украинцы, которые находятся за границей, смогут получить бронь от мобилизации и официальное трудоустройство в Украине через специальные зарубежные центры. Такие хабы позволят избежать ситуации, когда гражданин по возвращении сразу подпадает под мобилизацию.

Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышев на мероприятии УП "Война 2025. Оружие, люди, деньги", передает "Экономическая правда". Он отметил, что в странах, где сейчас больше всего украинцев, создаются Unity Hub – центры, которые будут способствовать дистанционному бронированию и привлечению граждан к рынку труда в Украине.

По словам министра, главная задача этих центров – обеспечить украинцам статус, что позволит им вернуться домой без риска быть мобилизованными до того, как они попадут на рабочее место.

"Наша задача такова, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", – прокомментировал чиновник.

В таких хабах будет предоставляться ряд услуг, в том числе трудоустройство и возможность оформления бронирования для работы в критически важных отраслях.

Чернышев также подчеркнул, что получить бронь сможет любой украинец, если его профессия входит в список, предусмотренный законодательством.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что сроки обновления критичности предприятий для бронирования сотрудников продлят до 31 марта. Перебронирование работников также продлится дольше.