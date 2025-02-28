Кое-что изменится с 1 марта: как получить бронь от мобилизации

У компаний еще есть время подтвердить свою критичность

Бронь от мобилизации могут получить работники критически важных предприятий. Теперь процедура бронирования стала проще, а критерии критичности предприятий обновили.

Компании, еще не успевшие подтвердить критичность и перебронировать работников, имеют время до 31 марта. До этого момента текущие бронирования будут действовать, пишет портал NV.

Чтобы забронировать своих работников, предприятие должно подать заявку можно только через портал "Дія". Если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки необходимо аннулировать предварительное бронирование.

Также компании, обновившие статус критичности, могут подавать заявки до 1 апреля без стандартной 72-часовой обработки данных.

Какие предприятия будут считаться критическими после 1 марта

С 1 марта 2025 года изменяются критерии критичности для предприятий, которые могут бронировать своих работников. Согласно указу Президента Украины, компания должна отвечать по меньшей мере трем из шести требований:

уплата налогов и сборов от 1,5 млн. евро в год;

валютные поступления в размере не менее 32 млн. евро в год;

выполнение мобилизационных задач или наличие стратегического значения;

отсутствие задолженности перед государственным бюджетом;

штат от 250 работников;

средняя заработная плата не ниже средней по региону.

Сколько работников можно забронировать

Ранее компании могли бронировать 50% военнообязанных на дату представления списков, а в случае обоснованной необходимости – увеличить этот процент.

Теперь максимальный уровень бронирования остается на уровне 50% военнообязанных, однако он может корректироваться в соответствии с изменениями в штате на момент подачи заявления.

Исключения предусмотрены для стратегических предприятий, таких как топливно-энергетический сектор, исполнители международных проектов технической помощи, предприятия, обеспечивающие функционирование экономики и критической инфраструктуры.

Будет ли действовать бронирование с 1 по 31 марта

Кабинет Министров разрешил компаниям, которые не успели подтвердить критический статус или перебронировать работников, сделать это до 31 марта. До этой даты бронирование будет действовать, что дает бизнесу дополнительное время для оформления необходимых документов.

Ранее "Телеграф" писал, за какие нарушения воинского учета могут оштрафовать или дать срок. Есть два вида ответственности за такие нарушения.