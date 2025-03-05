Бронь есть, но вы в отпуске: могут ли мобилизовать

Определенные гарантии предусмотрены действующим законодательством

Бронированию от мобилизации в Украине подлежат работники стратегически важных предприятий. Они имеют отсрочки на весь период его действия, даже если находятся в отпуске.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". По его словам, бронирование может быть бессрочным или на определенный срок, установленный соответствующим решением.

В то же время факт пребывания работника в отпуске не влияет на бронирование, поэтому его мобилизация в этот период невозможна.

"Бронирование не прерывается в связи с отпуском", — подчеркнул Айвазян.

Юрист отмечает, что такие гарантии предусмотрены действующим законодательством, регулирующим вопросы бронирования работников предприятий, имеющих критическое значение для функционирования экономики и государства.

Напоминаем, что компании, еще не успевшие подтвердить критичность и перебронировать работников, имеют время до 31 марта. До этого момента текущие бронирования будут оставаться в силе.

Чтобы забронировать своих работников, предприятие должно подать заявку исключительно через портал "Дія". Если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки необходимо аннулировать предварительное бронирование.

Также компании, обновившие статус критичности, могут подавать заявки до 1 апреля без стандартной 72-часовой обработки данных.

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