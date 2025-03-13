У військовому квитку немає звання та спеціальності. Чи дадуть бронь з таким документом

Без військово-облікового документа не беруть на роботу

Бронювати від мобілізації можуть працівників критично важливих підприємств. Якщо військовозобов'язаний не має звання та спеціальності, працевлаштування такого громадянина не є порушенням законодавства.

Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Він роз’яснив, що такі обмеження не мають юридичного підґрунтя.

Один із громадян звернувся до юристів зі скаргою: роботодавець відмовився прийняти його на роботу через відсутність в електронному військово-обліковому документі в застосунку "Резерв+" військового звання та спеціальності. Роботодавець був переконаний, що через це неможливо оформити бронювання працівника і можна отримати штраф від територіального центру комплектування (ТЦК).

Однак Владислав Дерій запевнив, що працевлаштування військовозобов’язаного без звання та спеціальності не є порушенням військового обліку.

"Роботодавець нічого не порушує", — наголосив юрист.

Дерій також роз’яснив, що для оформлення бронювання працівника на час воєнного стану наявність військово-облікової спеціальності (ВОС) чи звання не є обов’язковою вимогою.

"Вам потрібно домовитись із роботодавцем, щоб він вас прийняв на роботу та забронював. Для оформлення броні не обов'язково мати ВЛК, звання та ВОС", — підкреслив правознавець.

Юрист Юрій також зазначив, що для працевлаштування важливо лише наявність військово-облікового документа, а не звання і ВОС.

"Для роботодавця головне, аби у вас був ВОД, а ви маєте електронний військово-обліковий документ. Для бронювання не потрібні, ані ВЛК, ані ВОС, ані звання", — підкреслив він

Таким чином, відсутність звання або військово-облікової спеціальності не впливає на процес бронювання працівника. Роботодавці можуть сміливо брати на роботу таких громадян без побоювання отримати штраф чи порушити законодавство.

Раніше "Телеграф" писав, що заброньованих чоловіків можуть оголосити в розшук. Чи анулюють бронь в такому випадку.