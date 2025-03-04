Бронь есть? Могут ли аграрии получить отсрочку от мобилизации

На определенный период фермеры могут бронировать своих работников

Бронь от мобилизации могут получить некоторые украинцы во время военного положения. Одной из категорий, которые могут воспользоваться этим правом, являются аграрии, которые могут бронировать ключевых работников для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Аграрные предприятия и производители продовольствия могут подавать списки своих работников в Министерство аграрной политики и продовольствия для получения отсрочки. Детальнее об этом пишет 24 Канал.

Фермеры имеют право бронировать работников на время полевых работ, но для этого необходимо пройти несколько этапов:

Составить список сотрудников, подлежащих бронированию. Это должны быть критически важные работники, без которых предприятие не может работать.

Оформить предложение на бронирование по установленной форме и подать его в соответствующие органы.

Получить доказательство в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Закон предусматривает возможность сохранения стабильной работы продовольственной сферы, позволяя аграриям оставлять на работе ключевых работников в период мобилизации.

Напомним, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют:

люди с инвалидностью или временно непригодны по состоянию здоровья (от 6 до 12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным медосмотром);

родители трех и более детей до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов);

одинокие родители или те, кто воспитывает ребенка до 18 лет в случае смерти другого родителя, лишения родительских прав или признания пропавшим без вести;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

граждане, которые опекают несовершеннолетних сирот или детей, лишенных родительской опеки;

те, кто ухаживает за тяжелобольными родными (супруг, ребенок, один из родителей или родители супругов, нуждающиеся в постоянном уходе);

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

мужчина, в которого жена имеет инвалидность I или II группы.

Также оформить отсрочку от призыва могут другие категории украинцев. В общей сложности существует 16 оснований для получения отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна категория граждан получила право на отсрочку от мобилизации. В Министерстве обороны рассказали, как получить отсрочку этим людям.