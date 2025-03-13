Украина объявила эвакуацию населения из приграничных районов Сумщины (карта)

Зона риска в Сумской области: детали обязательной эвакуации населения.

Совет обороны Сумской области принял решение об обязательной эвакуации жителей восьми населенных пунктов в приграничных Юнаковской и Миропольской общинах Сумского района. Это связано с обострением ситуации безопасности и необходимостью сохранить жизнь мирного населения.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что во время заседания Совета обороны области ключевым вопросом была оценка текущей ситуации на границе. По данным военных, обстановка остается напряженной, но контролируемой. Российские войска не пересекли границу и не захватили ни один населенный пункт в Сумской области.

Артюх подчеркнул рост активности диверсионных групп врага и использование авиационных средств поражения, таких как FPV-дроны и КАБы, что представляет серьезную опасность для жителей приграничья. Единственным способом обеспечения их безопасности является оперативная эвакуация.

Сейчас планируется вывезти 543 человека, включая детей, в более безопасные регионы. Для реализации эвакуации будут привлекаться силы Национальной полиции, ГСЧС и Вооруженных Сил Украины. Председатель ОВА призвал жителей пограничных общин поддержать этот процесс, не подвергая себя и своих родных опасности.

Артюх заявил, что часть людей уже отказываются эвакуироваться. Он отметил важность осознания серьезности ситуации и принятия решения, которое сохранит жизнь. Также он отметил, что присутствие людей в этих общинах ограничивает возможности ВСУ эффективно действовать по уничтожению врага.

Эвакуация – это вынужденная мера, призванная защитить мирное население, оказавшееся в зоне повышенной опасности. Власти призывают жителей отнестись к этому с пониманием и содействовать успешному проведению мероприятий.

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