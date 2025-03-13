Україна об'явила евакуацію населення з прикордонних районів Сумщини (карта)

Зона ризику на Сумщині: деталі обов’язкової евакуації населення.

Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію мешканців восьми населених пунктів у прикордонних Юнаківській та Миропільській громадах Сумського району. Це пов’язано із загостренням безпекової ситуації та необхідністю зберегти життя мирного населення.

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що під час засідання Ради оборони області ключовим питанням була оцінка поточної ситуації на кордоні. За даними військових, обстановка залишається напруженою, але контрольованою. Російські війська не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту в Сумській області.

Артюх підкреслив зростання активності диверсійних груп ворога та використання авіаційних засобів ураження, таких як FPV-дрони та КАБи, що становить серйозну небезпеку для жителів прикордоння. Єдиним способом забезпечити їхню безпеку є оперативна евакуація.

Наразі планується вивезти 543 особи, включно з дітьми, у безпечніші регіони. Для реалізації евакуації залучатимуть сили Національної поліції, ДСНС та Збройних Сил України. Голова ОВА закликав мешканців прикордонних громад підтримати цей процес, не наражаючи себе та своїх рідних на небезпеку.

Артюх зазначив, що частина людей уже відмовляється евакуюватися. Він наголосив на важливості усвідомлення серйозності ситуації та прийняття рішення, яке збереже життя. Також він зазначив, що присутність людей у цих громадах обмежує можливості ЗСУ ефективно діяти щодо знищення ворога.

Евакуація – це вимушений захід, покликаний захистити мирне населення, яке опинилося в зоні підвищеної небезпеки. Влада закликає мешканців поставитися до цього з розумінням і сприяти успішному проведенню заходів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ковпаківський районний суд міста Суми прийняв рішення відпустити на волю підозрювану у вбивстві людини в ТЦК, яке трапилося ще наприкінці грудня 2024 року.