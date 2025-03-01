Серая зона на Сумщине увеличивается: что там сейчас происходит (карта)

Враг не только регулярно бьет по ней, но и пытается прорваться

Сумская область граничит с Курской областью России, где идет операция Сил обороны Украины. Россияне имели продвижение на Курщине, а серая зона в Сумской области увеличилась.

По данным аналитиков ресурса DeepState, враг продвинулся возле Николаево-Дарьиного (Курская область). От этого населенного пункта до границы Украины чуть больше 1,5 км. В то же время серая зона в районе села Новенькое Сумской области, по данным DeepState, за сутки увеличилась.

Серая зона – это территория, контроль над которой постоянно меняется, за нее идут бои. Полностью ее не контролирует ни одна из сторон. На карте DeepState синим обозначена территория, освобожденная за последние две недели, а серым — территория, требующая уточнения. Как видим на карте, за сутки синего цвета стало меньше.

Генштаб в своей водке по состоянию на утро 1 марта сообщил, что на Курском направлении за сутки 28 февраля, украинские силы отразили 18 атак противника. Россияне там нанесли 527 артиллерийских обстрелов, из них 18 из реактивных систем залпового огня. Также враг совершил 25 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

Что происходит на Сумщине

28 февраля появилась информация о возможном прорыве госграницы у Новенького в Сумской области. Некоторые СМИ писали, что в населенный пункт уже зашли несколько десятков живой силы врага и за него идут бои.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко пояснил, что россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами. По его данным, прорыва границы не произошло.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Генштабе объяснили заявления российского президента Владимира Путина, что российские войска якобы вошли на территорию Украины через границу в Курской области.