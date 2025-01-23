Ритуальная "мафия" у российской границы: в Сумах к битве за могилы подключили ТЦК

Как коммунальная ритуальная служба КП "Спецкомбинат" в Сумах вместо помощи родственникам умершей чуть не сорвала погребение

Когда у человека тяжелое горе, умерли родные, менее всего он ожидает услышать от представителей коммунальной власти – грубую брань и угрозы помешать погребению. Но именно с таким отношением от Коммунального предприятия "Спецкомбинат" захватившего, похоже, в Сумах монополию на оказание ритуальных услуг, столкнулись родственники умершей недавно пожилой женщины. К препятствованию в организации захоронения по стечению обстоятельств оказались причастны даже представители ТЦК и СП, которые прямо на кладбище выписали повестку копателю частного похоронного бюро. О странных особенностях захоронений в Сумах — читайте в нашем материале.

"Не позволим", вместо "сочувствуем и поможем"

Бабушка Вера, родившаяся в 1937 году (по этическим соображениям ее фамилию мы называть не будем), прожила долгую и непростую жизнь. Она прошла Вторую мировую (т.е. имеет статус ребенка войны), потом все время честно работала, вместе с мужем вырастила сына. 15 лет назад женщина похоронила любимого мужа. А в последнее время постоянно вздрагивала от взрывов вражеских ракет, которыми решисты ежедневно бьют по Сумам. В конце концов, здоровье старушки не выдержало, и 14 января она ушла из жизни.

Но перед этим позаботилась о том, чтобы лежать в земле рядом со своим мужем. Для этого она оформила так называемое "бронирование" участка в пределах семейного ограждения на Барановском кладбище в Сумах. Об этом на документах о захоронении мужа сделана соответствующая однозначная отметка. Данные об этом также отмечены и в архивных документах КП "Спецкомбинат", которое решением городского совета признано ритуальной службой в городе и обязано вести всю соответствующую документацию.

Когда женщина умерла, доверить организацию захоронения родственники решили частному ритуальному агентству "Реквием", имея полное право на выбор поставщика услуг. А дальше, по словам родственников умершей, произошло следующее.

Когда 15 января они приехали в офис КП "Спецкомбинат", чтобы уладить все необходимые вопросы с документами, в том числе подтвердить бронь и проплатить копание могилы, работники коммунального предприятия сразу встретили их враждебно, заявив, что могилу копать не будут, да и вообще не разрешат захоронение, если услуги закажут не через их учреждение. И потребовали расторжения договора с частным ритуальным бюро. При этом в КП наотрез отказались поднимать архивные документы, подтверждающие, что умершая действительно забронировала место рядом с покойным мужем, угрожая уголовным делом "за самозахват". Хотя, напомним, хоронить бабушку собирались в пределах семейного участка.

"С мамой, когда она приехала в КП "Спецкомбинат", чтобы решить вопрос подготовки могилы для бабушки, просто не захотели разговаривать. "Мы вам не дадим хоронить. Все только через нас – разрывайте договор с частным бюро, платите нам и только тогда позволим". Вот так сказали убитой горем маме. Никакие аргументы, что бабушка имеет полное право быть похороненной рядом с дедушкой, что есть все документы и разрешения, есть актовая запись о броне на свидетельстве захоронения деда, нужно только поднять эти документы в архиве, – не сработали. "Только через нас. Иначе будете отвечать", — рассказала "Телеграфу" об обстоятельствах внучка умершей женщины по имени Ольга.

Ситуацию пыталась решить частное ритуальное бюро – его представители также ездили в КП "Спецкомбинат", чтобы урегулировать этот вопрос.

"К нам обратились родственники умершей, мы согласно Закону о "О погребении и похоронном деле" и согласно заключенному с родственниками договору-заказу предоставили им все оговоренные услуги, те, которые имеем право предоставлять. Но есть услуги, которые полностью монополизированы КП "Спецкомбинат" — это, в частности, копание могилы. Родственники умершей сначала самостоятельно обратились к КП на этот счет, предоставив абсолютно все необходимые первичные документы. Но "Спецкомбинат" неожиданно отказал людям в копании могилы. Мотивируя это следующим образом: "А почему вы пошли в частную фирму, а не к нам? А мы вам теперь не разрешим. Но если вы заберете деньги и придете к нам – тогда разрешим", — рассказывает о своем видении ситуации Елена, администратор частного ритуального бюро.

После этого родственники написали поручение на частное бюро, чтобы уже оно решало этот вопрос. Но когда администратор "Реквиема" Елена приехала в КП "Спецкомбинат", то также услышала категорический отказ.

"Поскольку они не имели права отказывать в обеспечении законных прав родственников умершего человека относительно подготовки для него могилы, а я, имея поручение, имела все законные основания представлять интересы родственников в этом вопросе, то я вызвала полицию, зафиксировавшую факт отказа Коммунальным предприятием "Спецкомбинат" регистрации обращения относительно захоронения. Я также написала заявление на имя руководителя КП "Спецкомбинат" о предоставлении разрешения на погребение. Но он мое заявление проигнорировал, и ответа до сих пор не предоставил. Но вы же понимаете ситуацию – время шло, человек умер несколько дней назад… Следовательно, учитывая игнорирование со стороны коммунального предприятия законных прав родных умершей, мы со своей стороны обеспечили все, чтобы женщина была похоронена, в том числе подготовили место для захоронение в соответствии со всеми санитарными нормами. Ведь ни умершая, ни ее родственники не виноваты, что Коммунальное предприятие игнорирует закон и использует шантаж, чтобы зарабатывать деньги", — рассказывает Елена.

ТЦК "на службе" КП "Спецкомбинат"

На этом оскорбления памяти умершей от КП "Спецкомбинат" не закончились. На следующий день, за несколько часов перед похоронами, сын умершей вместе еще с одним родственником прибыли на кладбище, чтобы договориться об отпевании, а заодно проверить, как дела с подготовкой могилы. И застали там руководство КП "Спецкомбинат" — заместителя директора и юриста.

Те в ультимативной форме потребовали засыпать уже частично вырытую могилу и даже сами начали пренебрежительно, ногами, ее засыпать. Юрист при этом, вместо выражения сострадания, стал в издевательском тоне обращаться к сыну умершей, мол, "Что, не знаешь гражданского кодекса? Ну, теперь будет тебе за "самозахват".

Также работники коммунальной ритуальной службы вызвали полицию. Впрочем, полицейские, ознакомившись с полным пакетом документов, подтверждающих право на погребение (их подвезли на место сотрудники "Реквиема"), просто зафиксировали факт обращения от руководства "Спецкомбината" и имели совесть не вмешивались в похороны.

Зато "отличились" работники Сумского МТЦК и СП. Как сообщили редакции и родственники умершей бабушки, и работники "Реквиема", на кладбище прибыли представители ТЦК и прямо над могилами стали потребать у присутствующих документы.

"По словам отца, все выглядело так, что "Спецкомбинат" решил использовать ТЦК в качестве "крайнего аргумента", чтобы сорвать похороны бабушки. При этом военные не трогали представителей "Спецкомбината", зато начали "прессовать" ребят из "Реквиема". В результате одному выписали повестку. Хотя, насколько мне известно, у него на содержании четверо детей", — рассказывает о событиях Оля, внучка умершей.

"Таким образом "Спецкомбинат" просто решил отомстить нам. По моим данным, вызвали представителей ТЦК юрист КП "Спецкомбинат" и заместитель директора. Интересно, это у ТЦК сейчас такая "услуга" — "убрать конкурента"? Сотрудники ТЦК приехали и целеустремленно стали придираться к нашим сотрудникам, в первую очередь именно к копателю. Было впечатление, что они четко хотели помешать, чтобы могила была вырыта", — считает администратор "Реквиема" Елена.

"Неужели бабушка такого заслужила"?

В тот же день, когда погребальная процессия с телом бабушки Веры подъехала к воротам кладбища, произошел еще один вопиющий инцидент. Смотрительница кладбища категорически отказалась открывать ворота. С криками и бранью она набросилась на родственников и представителей ритуального бюро "Реквием", заявив, что не пустит процессию на кладбище.

"Честно говоря, меня просто начало трясти. Я подошла к ней и спросила, есть ли у нее совесть, попросила уважать память умершей. И только тогда она примолкла. Я где-то читала, что законом запрещено издеваться над памятью умерших и их родственниками (действительно, в Законе "О погребении и похоронном деле" прямо говорится, что "совершение действий, которые имели целью презреть родственную или общественную память об умершем, продемонстрировать негативное отношение к умершему, нанести оскорбления родным и близким умершего" — считается поругением, — ред. ). Но что это, как не издевательство? Неужели моя бабушка, которая пережила Вторую мировую войну, страдала под ракетами рашистов — заслужила такое отношение от своих же? Неужели такого отношения заслуживает моя мама, которая и сейчас ежедневно, несмотря на возраст, под обстрелами работает врачом? Кстати, я узнала, что это далеко не первый скандал с этим "Спецкомбинатом" — уже бывали случаи, когда они ставили людям палки в колеса при похоронах их родных. Даже военнослужащих. Неужели сумские власти считают эту ситуацию нормальной?", — задается вопросом внучка умершей женщины.

Именно эти и ряд других вопросов редакция "Телеграфа" собиралась адресовать руководству КП "Спецкомбинат", позвонив по номеру, указанному на сайте этого коммунального учреждения. Однако в телефонном разговоре представившаяся менеджером женщина сообщила, что не уполномочена давать комментарии. Телеграф попросил ее связать с руководством, и та пообещала, что свяжет с заместителем директора. "В течение 5-7 минут мы вам перезвоним. Но я думаю, что он комментировать не будет", — сообщила менеджер.

Так, в конце концов, оно и произошло – на момент публикации никто из КП "Спецкомбинат" на связь с редакцией не вышел.

Также отказались по телефону комментировать ситуацию и в Сумском МТЦК и СП. Редакция очень уважает всех военнослужащих ВСУ, которые каждый на своем месте делают все возможное для защиты страны. В том числе и военнослужащих ТЦК, делающих непростое и очень нужное дело. В настоящее время мы направили в Сумский МТЦК и СП запрос, где просим его руководство отреагировать на ситуацию. Ведь такие случаи, когда военных из ТЦК задействуют в качестве инструмента для того, чтобы убрать конкурентов в коммерческом споре, явно выставляют работу территориальных центров комплектования в неприглядном свете.

Еще один запрос редакция адресовала начальнику Сумской ГВА, мэру города и уполномоченному по вопросам предотвращения коррупции. В запросе редакция просит разъяснить позицию руководителей городских властей по всей этой ситуации.

Некоторые факты о КП "Спецкомбинат", или искусственная монополия с криминальным духом

В процессе подготовки материала редакции стало интересно, почему КП "Спецкомбинат" считает себя единственным возможным исполнителем работ по копанию могил. Так, на сайте учреждения указано, что "Копка могил собственными силами заказчиков и другими хозяйствующими субъектами на кладбищах города запрещается, в соответствии с решением Исполнительного комитета Сумского городского совета от 25.12.2007 №636".

Мы не смогли найти указанное решение Исполкома на сайте Сумского совета в соответствующем разделе. Данные за 2007 год – оказались просто отсутствующими.

Скриншот с Информационного портала Сумского горсовета

Но "тайну" приоткрыли данные Единого реестра судебных решений. Оказывается, еще в 2007 году КП "Спецкомбинат" обратилось в Исполком с инициативой запретить всем другим субъектам заниматься выкапыванием могил на всех сумских кладбищах, якобы из-за необходимости полного обследования территорий кладбищ города на предмет наличия взрывоопасных предметов. При этом решение должно было быть "временным". Но, как видим, растянулось на целых 18 лет, в течение которых "Спецкомбинат" фактически обеспечил себе искусственное монопольное положение в этой сфере.

Другой интересный факт касается руководителя КП "Спецкомбинат" Максима Лашутко. Назначенный руководить сумским ритуальным монополистом Лашутко был в марте 2024 года. До этого успел поработать в Исполкоме Сумского горсовета, побывал депутатом Сумского облсовета и возглавлял "Сумский областной фонд поддержки предпринимательства".

Но запомнился Максим Лашутко сумчанам не деятельностью на этих должностях, а уголовным делом, которое открыла на него Сумская областная прокуратура. Оказывается, что, будучи в 2020 году руководителем компании "РОСТ-ГРУПП", Лашутко мог завладеть бюджетными средствами, выделенными на ремонт одной из школ города.

В 2022 году ему предъявили обвинения по факту завладения имуществом в крупных размерах путем подделки документов (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Последнее упоминание в Едином реестре судебных решений по этому делу датировано ноябрем 2022 года – защита Лашутко просил отменить залог в размере 1,3 млн грн, но суд ему в этом отказал.

Как человека с подобным бэкграундом, допустили руководить достаточно специфической в плане коррупционных рисков сферой – загадка. Ну а последствия такого назначения мы наблюдаем сейчас – когда коммунальное предприятие убирает конкурентов с помощью ТЦК и фактически оскорбляет память умерших.

Телеграф будет следить за ситуацией с предоставлением ритуальных услуг в Сумах и других городах. Не переключайтесь.