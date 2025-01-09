В Сумском ТЦК мужчину избили до смерти: суд отпустил подозреваемого

В суде решили удовлетворить ходатайство прокуратуры

Ковпаковский районный суд города Сумы принял решение отпустить на волю подозреваемого в убийстве человека в ТЦК, которое случилось еще в конце декабря 2024 года.

Об этом сообщает "Суспільне". По данным СМИ, суд решил удовлетворить соответствующее ходатайство прокуратуры еще 2 января — за день до этого погибшего мужчину похоронили.

1 января 2025 военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины), и избрали ему меру пресечения. Сумская специализированная прокуратура как мера пресечения пригласила личные обязательства.

Что случилось в Сумском ТЦК

Напомним, трагедия произошла в Сумах за два дня до Нового, 2025 года. По данным СМИ, погибшим оказался 40-летний Евгений Криводуб. Его тетка, Наталья Скачедуб, заявила, что 29 декабря, около 15.00, Евгений позвонил своей гражданской жене с незнакомого номера и сказал, что его забрали в ТЦК. Там, по его словам, он уже прошел ВЛК и готовился отправиться воевать. Больше связи с ним не было, заявила женщина.

На следующий день родные Евгения позвонили на тот самый номер — им сказали, что мужчина якобы выпил поллитра водки, после чего ему стало плохо и его отвезли в больницу. Родные Евгения стали искать его по всем медицинским учреждениям и нашли в областной больнице. Врачи заявили, что мужчину привезли с черепно-мозговой травмой, а после операции он впал в кому и умер 31 декабря в 07:30.

По данному факту возбуждено уголовное производство. В ГУНП Украины в Сумской области заявили, что между погибшим и одним из военнослужащих возник конфликт, в ходе которого последний не сдержал гнева и нанес жертве телесные повреждения. В то же время в областном ТЦК и СП заявили, что конфликт произошел между якобы двумя гражданскими, а военные тут ни при чем.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Виннице сообщили о подозрении военнослужащему РТЦК и СП, который ударил мужчину. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.