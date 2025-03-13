Россияне "лезут" посадками и прорываются к Басовке: какая ситуация в Сумской области (видео, карта)

Оккупанты выбрали новую тактику атак на Сумщине

В Сумской области российская армия всеми силами пытается прорваться на украинскую территорию и укрепиться в районе Басовки. Украинские военные поражают позиции противника и держат оборону.

Об этом сообщает DeepState. Согласно их информации, армия РФ пытается продвинуться вглубь Басовки между Журавкой и Новеньким в Сумской области.

"В основном они применяют для этого пехоту, но если сначала они по посадкам "лезли" пешим ходом, то сейчас пробуют залетать на квадроциклах", — отметили аналитики.

Кроме этого было опубликовано видео, которое демонстрирует характер боев на Сумщине.

Российские солдаты пытаются в быстром темпе закрепиться в Басовке, используя тактику малых пехотных групп. В то же время враг действует хаотично и неорганизованно, что не дает им возможности ориентироваться на местности.

"Поэтому они бродят по селу или полям", — сообщили в DeepState.

Украинские защитники же успешно производят точное и эффективное поражение групп россиян, благодаря чему численность их солдат на передовой уменьшается.

Ситуация усугубляется тем, что войска России постоянно накапливают количество пехоты и используют ее в боях, постепенно продвигаясь. ВСУ, в свою очередь, держат оборону.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские военные не прекращают попытки проникнуть на территорию Украины малыми группами через границу Сумской области. Враг регулярно направляет диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из Курской области, пытаясь закрепиться на украинской территории.