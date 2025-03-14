Как в январе: в Украину идет сильное похолодание, дожди и мокрый снег (карта)

Непогода продержится три дня

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погоды. Страну накроют дожди, мокрый снег и настанет значительное похолодание. В некоторых областях ночью температура снова будет опускаться до минусов.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что изменения погоды стоит ожидать на выходных и в начале следующей недели — с 15 по 17 марта.

Отметим, что эта схожа будет схожей с той, которая в Украине держалась в январе этого года.

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В субботу, 15 числа, дожди с мокрым снегом пройдут в западной части Украины, а в центральной и северной — дожди. В южных и восточных в этот день ожидается облачная погода. При этом температура воздуха на западе и востоке будет днем от +9 до +11, в центре — до +17, на юге и востоке будет от +20 до +21.

16 марта дождливая погода все области, кроме южных и восточных. При этом температура воздуха уже начнет снижаться. Ночью в северной части стоит ожидать до -1 градуса, а днем — всего до +7 градусов. В центральной и западной частях страны будет от +7 до +11 градусов. На юге ожидается +16-..+18 градусов, а на востоке — до +14.

В понедельник, 17 марта, дождь пройдет по всей территории страны. Кроме того, в этот день температура воздуха снова упадет и будет самой низкой за эти три дня. В северной части Украины ночью столбики термометров упадут до -3 градусов, а днем ожидается всего до +3 градусов. В центральных областях — ночью также может быть до -3, а в дневное время до +4. От +3 до +4 градусов днем будет в западных областях. А ночью там ожидается до -3.. -4 градусов. На юге в этот день — до +7.. +10 градусов днем, а ночью — до +7. На востоке будет до +10 градусов днем и до +5 ночью.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.