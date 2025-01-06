Без "минусов", но с сюрпризом. Какой погоды ожидать в пяти крупнейших городах 7 января

Нетипичное тепло для зимы снова возвращается в Украину

Зимнее похолодание и снежная погода не долго держались в Украине, ведь в ближайшие дни во все регионы вернутся "плюсы". Так, уже со вторника, 7 января, синоптики прогнозируют потепление.

Об этом свидетельствуют данные meteofor.com.ua. Столбик термометра в некоторых областях днем достигнет отметки +10 градусов, что нетипично для начала января.

Погода 7 января во Львове

Синоптики прогнозируют теплую погоду на протяжении всех суток. Ночью термометр покажет от +3 до +5°С, а днем до +10°С. Осадки не прогнозируются, однако небо до обеда будет ясное, а дальше — умеренная облачность. Скорость движения ветра составит до 10 м/с.

Погода 7 января в Киеве

В столице Украины синоптики прогнозируют более холодную погоду. Так, ночью столбик термометра достигнет отметки +3°С, а днем — до +8°С. Утром и до вечера киевлянам предстоит ясная и солнечная погода, которую вечером затмят тучи, но без осадков.

Погода 7 января в Харькове

Харьковчан солнечная погода 7 января не обрадует, ведь в течение дня небо будет затянуто облаками, но без осадков. Столбик термометра днем будет колебаться от +3 до +5°С.

Погода 7 января в Днепре

Во вторник, 7 января, днепрян ожидает умеренно теплая, сухая погода, но небо в течение дня будет затянуто облаками. Температура днем составит до +7°С, а ночью — до +4°С.

Погода 7 января в Одессе

В Одессе синоптики прогнозируют теплую, ясную погоду, однако после обеда небо затянут облака. Осадки не ожидаются. Воздух в южном регионе днем прогреется до +9°С, а ночью — до +7°С.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики прогнозируют резкое потепление в Киеве.