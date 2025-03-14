Як у січні: в Україну йде сильне похолодання, дощі та мокрий сніг (карта)

Негода протримається три дні

Найближчими днями в Україні очікується погіршення погоди. Країну накриють дощі, мокрий сніг та настане значне похолодання. У деяких областях вночі температура знову опускатиметься до мінусів.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що зміни погоди варто очікувати на вихідні та на початку наступного тижня — з 15 по 17 березня.

Зазначимо, що ця схожа буде схожою на ту, яка в Україні трималася в січні цього року.

Зверніть увагу: "Пережили аномальну зиму, але весна розчарує: народний синоптик дав прогноз на березень, квітень та травень".

У суботу, 15 числа, дощі з мокрим снігом пройдуть у західній частині України, а в центральній та північній — дощі. У минулі часи у цей день очікується хмарна погода. При цьому температура повітря на заході та сході буде вдень від +9 до +11, у центрі — до +17, на півдні та сході буде від +20 до +21.

16 березня дощова погода усі області, крім південних та східних. При цьому температура повітря почне знижуватися. Вночі у північній частині варто очікувати до -1 градуса, а вдень — до +7 градусів. У центральній та західній частинах країни буде від +7 до +11 градусів. На півдні очікується +16... +18 градусів, а на сході — до +14.

У понеділок, 17 березня, дощ пройде усією територією країни. Окрім того, у цей день температура повітря знову впаде і буде найнижчою за ці три дні. У північній частині України вночі стовпчики термометрів впадуть до -3 градусів, а вдень очікується лише до +3 градусів. У центральних областях — вночі також може бути до -3, а вдень до +4. Від +3 до +4 градусів удень буде у західних областях. А вночі там очікується до -3...4 градусів. На півдні у цей день — до +7.. +10 градусів вдень, а вночі — до +7. На сході до +10 градусів вдень і до +5 вночі.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.