Проливные дожди, штормовой ветер и морозы. Каким регионам не повезет с погодой в середине марта

Почти летнее тепло будет постепенно отступать

С самого начала марта во всех регионах Украины наблюдается аномально теплая погода, которая по своему температурному режиму больше соответствует первой половине апреля. Отклонения среднесуточных температур от климатической нормы достигают +7…+13 °С, а максимальные дневные показатели иногда превышают +20…+22 °С. Но на фоне небывалого тепла осадков практически нет, из-за чего возникают первые пожары в экосистемах. Поэтому напоминаем о необходимости соблюдения правил обращения с огнем, запрете на сжигание сухой травы на дачах, в парках и другой местности.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, во время второй декады марта погода в Украине станет более неустойчивой. Атмосферное давление постепенно снизится, начнутся дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Несмотря на более влажные условия температура остается достаточно высокой, хотя в западных и северных областях начнется постепенное похолодание, которое перейдет на большую часть территории Украины.

С 11 по 14 марта прогнозируется активный перенос воздушных масс с юго-запада Европы, следствием чего станут дожди, преимущественно на Правобережье Украины. 14 марта в связи с прохождением южного циклона по всей стране ожидается усиление ветра до 17 – 22 м/с. Температура воздуха в указанную дату будет аномально высокой. Ночью она составит +5…+12 °С, днем +14…+21 °С, в южной половине и Крыму (за исключением морских побережий) местами +22…+23 °С.

На карте показано суммарное количество осадков, прогнозируемых в Европе с 11 по 20 марта. На территории Украины наибольшее количество во второй декаде ожидается в западной части страны – местами 45 – 100 мм, а меньше всего дождей пройдет на юге и в центре Украины – всего 5 – 20 мм.

С 15 марта ожидается ощутимое изменение погоды во многих регионах страны. Начнет холодать, сначала в северных и западных областях Украины. Ночная температура опустится до -2…+4 °С, днем ​​будет колебаться в диапазоне +5…+12 °С. В центральных и южных областях аномально теплая погода будет продолжаться до 17 марта, а затем снизится на 5 – 7 °С. Таким образом, с 16 марта температурный фон постепенно войдет в климатическую норму. Дожди 17 – 20 марта ожидаются лишь местами в западных, северных и южных регионах, в Карпатах пройдет мокрый снег. Ветер будет преобладать на западном и северо-западном направлении, 5 – 12 м/с, в отдельные дни порывистый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после летней жары Украину накроют холод и заморозки.