Конопля – новая нефть? Представители отрасли рассказали, сколько земли и денег нужно, чтобы начать

Опытные аграрии и чиновники вдруг заговорили о растении с большой надеждой

Среди множества экономических вызовов, с которыми сталкивается сегодня Украина, появилась неожиданная зеленая надежда. Недавно запущенный онлайн-сервис "еКонопля" может стать тем катализатором, который превратит несколько забытую культуру в новую золотую жилу для украинского агросектора, и, возможно, настоящую аграрную "нефть".

Теперь юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленных конопли, смогут работать в удобной цифровой системе без изнурительной отчетности перед правоохранительными органами.

Действительно ли так легко начать в коноплеводстве? Сколько стоит стать частью аграрного рынка и какие трудности могут возникнуть? Большая ли здесь конкуренция и действительно ли можно забыть о визитах полиции?

"Телеграф" спросил конкретно представителей отрасли.

Украина потеряла лидерство и доходы, но все еще можно догнать

Еще несколько десятилетий назад промышленная конопля была важной частью украинского агросектора. Наше государство входило в ряды мировых лидеров – во времена Советского Союза в стране засевали около 120 тысяч гектаров этой культуры и работали 35 перерабатывающих заводов. Сегодня же масштабы производства сократились в 30 раз – ежегодно засевают всего 2–4 тысячи гектаров, а со всех заводов осталось всего три.

Дело в том, что в 1961 году ООН приняла Единую конвенцию о наркотических средствах, которая ограничивала доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиатов. Большинство развитых стран впоследствии отделили техническую коноплю от наркотических веществ, введя четкие правила выращивания. Это позволило глобальному рынку технической конопли в 2024 году достичь 9,47 млрд долларов США.

В Украине же пошли другим путём. В 1995 году Верховная Рада приняла Закон "О наркотических средствах", фактически приравняв техническую коноплю к наркотикам. Это сделало ведение бизнеса в этой сфере почти невозможным из-за сложных ограничений.

Именно это в последние годы, хотя и постепенно, сторонники отрасли пытались дерегулировать.

Революционные изменения в законодательстве, происходившие в 2023-2024 годах, наконец разделили медицинскую и техническую коноплю, полностью сняв с последних клеймо "проблемной культуры". Статус этой культуры сравнялся с другими основными с/у, такими как кукуруза, пшеница или подсолнечник.

Как признает Министерство аграрной политики Украины, наша страна имеет одни из лучших сортов промышленной конопли в мире. Эта культура является высокодоходной и имеет в своем составе около 200 активных веществ, из которых 18 хорошо изучены. К ним относятся КБД и *ТГК, лучше исследованные каннабиноиды.

* Промышленная конопля в Украине может содержать тетрагидроканабинол – главный психоактивный компонент каннабиса. Но, согласно украинскому законодательству, уровень ТГК в технической конопле не может превышать 0,08%, тогда как в ЕС этот показатель составляет 0,2%, в США, Канаде и Китае – 0,3%.

Конопля может быть полезна в сельском хозяйстве для изготовления прочного волокна. Они также используются для производства съедобных продуктов (как вот пирожных и конфет), лечебных и косметических средств, строительных материалов, а также как экологичное топливо. Например, гранулы из отходов конопли используются для строительства дорог, и одним из таких примеров является магистраль Киев-Одесса.

Автодорога М 05 (Киев — Одесса). Фото: Википедия

Конопля также находит применение в изготовлении ценных бумаг и автомобилестроении – для облегчения конструкций.

Учитывая все описанные преимущества, очевидно, что развитие конопляной индустрии может стать существенным источником дохода для Украины, столь необходимого сегодня. В конце концов, вполне возможно, что запуск официальной онлайн-платформы "еКонопля" будет способствовать совершенствованию нынешнего состояния коноплеводства в государстве, которое значительно уступает потенциалу этого растения.

Как делится с "Телеграфом" заведующий отделом интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций Института лубяных культур НААН Олег Примаков, сегодня у этой отрасли даже больше возможностей, чем в советское время.

— Однако это перспектива не одного года. Почему? Ибо конопляная отрасль нуждается в комплексном подходе, а значит, значительных инвестициях на всех этапах производства, — говорит специалист.

Первые шаги на государственном уровне уже сделаны: принято новое законодательство, начата регистрация конопляных предприятий, упрощены условия выращивания. Например, для промышленной конопли больше не нужна лицензия, производителям не приходится постоянно контактировать с правоохранителями. Но для стабильного роста отрасли важна большая государственная поддержка.

— Мы, аграрии, хотели бы, чтобы она была на уровне европейского опыта, когда производители определенных культур получают субсидии. Это может быть поддержка программного обеспечения, государственные заказы и т. д. — вариантов много, и это нужно обсуждать, — считает он.

В конце концов, это широкий спектр возможностей, который позволит развивать не только аграрный сектор, но и смежные отрасли, в частности экологические и перерабатывающие. В коноплячестве используется все — семена, стебель, листья, а также корни. Это культура, применяемая на 100%.

Где сейчас сконцентрированы аграрии

В Украине выращиванием семян промышленной конопли занимаются Институт лубяных культур НААН Украины, Институт сельского хозяйства северо-востока НААН Украины, а также 11 частных агропредприятий.

Самое активное промышленное коноплеводство развивается в Черниговской, Сумской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях. Хотя украинские почвы в целом прекрасно подходят для выращивания промышленных конопли, что теоретически позволяет культивировать его в любом регионе страны, существуют определенные климатические вызовы.

Промышленная конопля на полях Глухова, Сумская область. Фото: Институт лубяных культур НААН

— Не секрет, что климат для выращивания конопли меняется. Это культура, которая нуждается в влаге, особенно на начальных этапах выращивания, когда она формирует свою биологическую активность, – объясняет Олег Примаков.

По словам эксперта, недостаток влаги является проблемой в большинстве областей Украины. Однако наше значительное разнообразие сортов позволяет адаптироваться к этим вызовам. Украина занимает одно из ведущих мест в мире по разнообразию сортов промышленной конопли.

— Нужно только правильно подобрать сорт и соответствующие агротехнологии для конкретной местности, — объясняет представитель Института лубяных культур НААН.

"Все дороги для развития конопляного бизнеса открыты"

По словам Олега Примакова, выращивание промышленной конопли не сложно, ведь это в целом неприхотливая культура.

— Раньше это было проблемой, ведь для выращивания конопли потребовался специальный набор техники. Но все зависит от направления. Если это, скажем, волокнистая конопля, то без специализированной техники не обойтись. Однако есть и другие варианты, где специальное оборудование вообще не требуется. Главное — просто научиться работать с этой культурой, — объясняет эксперт.

Он добавляет, что уже 14-16 марта стартует первая в Украине образовательная платформа для агробизнеса, переработчиков сырья, производителей и реализаторов товаров из конопли. Так что у всех желающих будет возможность полностью погрузиться в тему конопли и разобраться, что и как здесь работает. Там будет все: конъюнктура рынка, агротехнические вопросы и перспективы.

— Сегодня в Украине достаточно семян конопли, ведь несколько институтов занимаются селекцией. Два из них работают активно. Также есть компании, которые занимаются выращиванием конопли, и таких компаний насчитывается около десяти. У них есть лицензии от наших научных учреждений и работают по лицензионным договорам на размножение семян, — говорит представитель Института лубяных культур НААН.

Как отмечает Олег Примаков, можно обращаться как к нему, так и к институтам, и они подскажут, какие семена подходят для каждого региона, как их правильно выращивать, а также предоставят рекомендации по агротехнологиям, чтобы выращивать эту культуру в соответствии с потребностями бизнеса.

Густые ряды технической конопли на глуховских полях. Фото: Институт лубяных культур НААН

Почему, несмотря на то, что все дороги, в сущности, открыты, до сих пор нет "конопляного бума"? Как говорит эксперт, первая проблема — рынок развивается постепенно и не сформирован. Вторая – стереотипы. На протяжении десятилетий конопля ассоциировалась исключительно с наркотическими веществами, и многие люди до сих пор не воспринимают ее как перспективную промышленную культуру.

Как рассказал в комментарии для "Телеграфа" Андрей Алечко, представитель Ассоциации развития льноводства и конолярства в Украине и соучредитель "Hempy UA" (компании, занимающейся переработкой промышленной конопли), основным рынком сбыта украинской конопли является Европейский Союз.

— Европа нуждается в значительных объемах продукции из промышленной конопли. Часть товарного зерна идет на продажу в Украине, где его перерабатывают нишевые производители для масла, обрушенного зерна, конопляной клетчатки и протеинов. В Украине есть спрос на такую продукцию, и мы, в частности, в этом году также производили конопляное масло. Однако основной рынок — это ЕС, — комментирует эксперт.

Переработку соломы конопли, по его словам, целесообразно осуществлять именно в Украине. Поскольку логистика позволяет транспортировать ее на расстояние до 60 километров от поля, после чего необходимо проводить ее переработку на месте.

Представитель Ассоциации развития льноводства и конопли в Украине отмечает, что они также готовы оказывать поддержку и помощь бизнесу в этом процессе.

Сколько нужно земли и денег, чтобы начать бизнес на конопле

Несмотря на распространенное мнение, что для выращивания конопли нужны большие площади, это не совсем так. Если речь идет о семенном производстве, оптимальная площадь – от 50 гектаров, ведь именно такое количество позволяет получить достаточный объем семян.

Если работать в селекционном направлении (выращивание семян высоких репродукций), можно обойтись 15–20 гектарами. Однако каждое хозяйство имеет свои особенности, поэтому бизнес модель следует просчитывать индивидуально.

— Средняя рентабельность конопляного бизнеса составляет 63%, но этот показатель зависит от технологий выращивания и последующей переработки. Расходы на один гектар — от 30 до 40 тысяч гривен. Это себестоимость всех этапов сбора урожая: от посева до получения семян и стебля. Эта сумма не включает в себя переработку, которая требует дополнительных вложений, но в то же время открывает еще большие возможности для прибыли, — делится Олег Примаков.

По его словам, первую прибыль можно получить уже с первого года выращивания. При этом доходность на начальном этапе может достигать 40%.

Но основной заработок заложен именно в дальнейшей переработке сырья. Выращивание конопли – это только первый шаг. Если хозяйство имеет возможность без помощи других перерабатывать сбор, прибыль растет в разы.

Стоит ли беспокоиться о конкурентах и правоохранителях в коноплеводстве

Как говорит Олег Примаков, безусловно, рано или поздно появятся аграрные лоббисты против коноплеводства, а также будут большие игроки, которые будут тянуть одеяло на себя. Но это не значит, что другим нечего здесь делать. Рынок велик, и на международном уровне у нас есть с чем выходить.

Уже сейчас есть компании, которые засевают много конопли в Украине и подходят к отрасли комплексно: выращивают, перерабатывают, производят готовую продукцию. Даже в области военного обеспечения.

Еще одно важное понимание: с полицией, как и в любой другой стране, могут возникнуть проблемы на разных этапах.

— Специалисты Института лубяных культур НААН Украины два дня назад прошли регистрацию в "еКонопля". Регистрация прошла довольно просто, интерфейс ясен, связь с министерством есть, мы проконсультировались, они нам помогли, вопросов не возникло. Далее нужно будет соблюдать требования законодательства и инструкций, которые есть на сайте министерства, — говорит он.

По его словам, это касается следующих этапов, таких как посевная кампания, лабораторные исследования. В общем процесс упрощается, но пока не пройдет первый год работы с сервисом, могут возникнуть определенные вопросы.

— Что касается полиции, то, как и в любой другой стране, могут возникнуть проблемы. У них свое понимание процессов и, к сожалению, не всегда это совпадает с нашим, как у обычных производителей. Поэтому проблемы с правоохранительными органами могут возникнуть, даже если все официально оформлено, — заключает эксперт.

Будущий урожай промышленной конопли. Фото: Институт лубяных культур НААН

В то же время, как говорит Андрей Алечко, мы живем в правовом государстве, где закон всегда должен быть на первом месте. Поэтому агропроизводители не должны опасаться контролирующих органов. После принятия закона и запуска реестра, на сегодняшний день не нужно получать лицензии, квоты или разрешения от Министерства внутренних дел. Основная задача — соблюдать законодательно разрешенный уровень тетрагидроканабинола (ТГК).

— Если ваш посев не превышает разрешенные пределы ТГК, основная задача — на этапе цветения пригласить Гослегслужбу (Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками — Ред.) для сбора образцов в присутствии полиции. Образцы нужно отправить в сертифицированные государственные лаборатории, которые дадут заключение о содержании этого вещества в растении, — объясняет он.

Если уровень ТГК не превышает норму, то вам нечего бояться — вы действуете в соответствии с законом и все легально.

Напомним, через год после принятия закона о легализации медицинского каннабиса, 8 января 2025 года, в Украине официально зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Ими стали оральные капли испанского бренда. Так что вскоре препараты могут появиться в украинских аптеках.