Убийство активиста Ганула. Опубликовано первое фото подозреваемого

Информацию подтвердили в полиции

В сети появилось фото мужчины, который является стрелком, причастным к убийству общественного активиста Демьяна Ганула. На снимке мужчина изображен без военной формы, что совпадает с заявлением министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом сообщило издание "Думская". В Национальной полиции Украины подтвердили, что именно этого человека сейчас разыскивают.

Местные Телеграм-каналы также публикуют несколько фотографий этого мужчины и утверждают, что именно он причастен к убийству активиста. Вместе с тем, публикуют и фотографию автомобиля, на котором он мог покинуть место преступления.

Правоохранители подтвердили опубликованное в одесских пабликах фото мужчины, подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Полиция разыскивает его и призывает граждан помочь в установлении его местонахождение.

Расследование находится под личным контролем министра внутренних дел.

НПУ открыла уголовное производство по статье "преднамеренное убийство, совершенное по заказу". В городе действует план-перехват "Сирена", правоохранители работают над установлением личности нападающего и его задержанием.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что самоубийство в Александрии совершил мужчина 11 марта. Перед этим он забаррикадировался в квартире вместе с женой и детьми, взрывал гранаты для страйкбола и бросал их из окна.