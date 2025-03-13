Про полиграф, телефон и задержание: подозреваемому в убийстве Фарион задали ряд интересных вопросов (видео)

Зинченко вспомнил закон и ответил журналистам

Убийство Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 13 марта во Львове. Во время заседания должны продолжить просмотр видео с места убийства. В предыдущем заседании объявили перерыв из-за технических проблем.

Об этом сообщила корреспондентка Общественного из зала суда. Около 10:15 Вячеслава Зинченко привезли в суд в шлеме и бронежилете. Заседание началось в 11.00.

В заседании снова не участвует адвокат Софии Оооба (дочь Ирины Фарион) Наталья Романик. София Особа не возражает против продолжения заседания при его отсутствии.

Судья сообщил о запрете прямой трансляции судебного заседания, в том числе в социальных сетях.

После этого в суде приступили к исследованию видео доказательств, в частности просмотру видео следователей с места убийства Ирины Фарион.

В ходе технического перерыва Вячеслав Зинченко пообщался с журналистами. Обвиняемый сообщил, что ему не предлагалось пройти тест на полиграфе. Его также спросили, хотел бы он пройти полиграф, Зинченко ответил, что ему не предложат такую процедуру, ведь досудебное расследование закончилось. Он добавил, что планирует давать показания в суде.

На вопрос, просматривал ли Зинченко проект Ирины Фарион "Ген украинцев", он ответил, что его телефон изъяли и там есть все его аккаунты, там будет видно, потому что сам он не вспоминает.

Также Зинченко рассказал, как происходило его задержание: "Сначала какой-то человек в штатском подошел и дал мне по щеке и говорит "давай пароль от телефона, потому что телефон ворован", но потом уже нормально пришел следователь и все нормально объяснил". И добавил, что не предоставил пароль от телефона.

Также журналисты спрашивали, что Вячеслав Зинченко делал в Брюховичском лесу и был ли там, но обвиняемый сказал, что "все во время судебного разбирательства узнаете".

Дочь убитой Фарион София Особа говорит, что подозреваемый будет все отрицать. По ее словам, он был в Брюховицком лесу.

"Он прятал свои вещи. Конечно, он будет отрицать, что он не заказывал одежду. Я хочу, чтобы он прошел детектор лжи… Он может сделать это прямо сейчас. Вы можете его спросить, что он делал 17 июля, когда гулял по улице Масарика и не успел убить маму. Спросите его, как он убегал в гору по Малоголовской", — сказала она.

Журналист говорит, что досудебное расследование завершено и спросил у Особы, какая необходимость проводить детектор лжи. Она ответила, что если он считает себя невиновным, то почему он боится проходить полиграф.

"Люди, которые его поддерживают не достойны жить в Украине", — заявила она.

По ее словам, Зинченко будет сидеть пожизненно. "Он говорил в материал дела, что он писал заметки. Его телефон проверили и точно известно, что он писал и кого еще хотел убить. Поэтому пусть сейчас не корчит из себя непонятно кого, что не знает о чем говорится. Он знает Масарика, знает скамейку, знает где на ней сидел, знает какими шагами ходила Ирина Фарион и как он быстро подбежал".

Расследование убийства Ирины Фарион — что известно

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковед Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончался в больнице .

После смены подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился к группе, связанной с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот "абсолютно проукраинский". Но, мол, парень "считает, что не нужно разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери.

По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.