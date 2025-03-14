Вбивство активіста Ганула. Опубліковано перше фото підозрюваного

Інформацію підтвердили у поліції

У мережі з’явилося фото чоловіка, який є стрільцем, причетним до вбивства громадського активіста Дем’яна Ганула. На знімку чоловік зображений без військової форми, що збігається із заявою міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це повідомило видання "Думская". У Національній поліції України підтвердили, що саме цю людину зараз розшукують.

Місцеві Телеграм-канали також публікують декілька фотографій цього чоловіка та стверджують, що саме він є причетним до вбивства активіста. Разом з тим, публікують і фотографію автомобіля, на котрому він міг покинути місце злочину.

Правоохоронці підтвердили опубліковане в одеських пабліках фото чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського активіста Дем’яна Ганула. Поліція розшукує його та закликає громадян допомогти у встановленні його місцеперебування.

Розслідування перебуває під особистим контролем міністра внутрішніх справ.

НПУ відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство, вчинене на замовлення". У місті діє план-перехоплення "Сирена", правоохоронці працюють над встановленням особи нападника та його затриманням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що самогубство в Олександрії вчинив чоловік 11 березня. Перед цим він забарикадувався у квартирі разом з дружиною та дітьми, підривав гранати для страйкболу та кидав їх з вікна.