"Как настоящие террористы": россияне готовили покушение на Буданова на Пасху, рассказал Малюк

Россияне смогли завербовать высоких чиновников в Управлении госохраны

Российские спецслужбы планировали убийство украинского президента Владимира Зеленского. Кроме того, они готовили покушение на главу разведки Кирилла Буданова.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время выступления на форуме "Украина. Год 2025". Трансляция велась в youtebe-канале Офиса президента.

По его словам, за три года вторжения спецслужба раскрыла деятельность 102 агентурных сетей противника. Среди них были и те, которые планировали убийство Зеленского.

При этом, он отметил, что в преддверии "инаугурации" Владимира Путина на Пасху 2024 россияне готовили покушение на Буданова.

"Управлялось это все непосредственно из Лубянки. А исполнителями были высокие чиновники Управления госохраны. То есть, это те, кто должны были отвечать за охрану первых должностных лиц, но враг проник и смог их завербовать", — сказал Малюк.

Глава СБУ добавил, что задержали злоумышленников уже во время реализации покушения, что он назвал "полным провалом" для Кремля. Однако он добавил, что после неудачи с покушением, россияне запланировали теракт в одном из строительных гипермаркетов, где должны были сработать взрывные устройства в отделе легковоспламеняемых материалов в момент, когда там было как можно больше людей.

"Мы действуем по закону и защищаем свою землю, а они (россияне, — ред.) действуют как настоящие террористы", — сказал Малюк.

Как сообщалось ранее, в феврале СБУ разоблачила высокопоставленного предателя в своих рядах. Им оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра Дмитрий Козюра. Задерживать его Малюк пришел лично.