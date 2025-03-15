Утром работаешь, днем отдыхаешь: в Киеве предлагают вакансию для пенсионеров с достойной зарплатой
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Работа для пенсионеров: стабильный доход и удобные условия.
Несмотря на сложную ситуацию в стране на рынке труда можно найти интересные предложения для пенсионеров с достойной оплатой. Одной из таких вакансий есть должность уборщицы в охранную компанию в Киеве.
Данную вакансию разместили на популярном сайте по поиску работы. В вакансии говорится, что ищут человека, который будет поддерживать чистоту и порядок в охранной компании. Работодатель гарантирует своевременные выплаты в размере 7000 грн в месяц.
Что для этого нужно:
- Необходимо убирать помещение компании утром и поддерживать чистоту в рабочих зонах в течение дня.
- Среди основных требований работодатель отметил здоровый образ жизни и ответственность.
- Кандидат должен быть самоорганизованным, достаточно активным, а также уметь работать в команде.
Работодатель предлагает:
- утренние смены, неполная занятость;
- 4-часовой рабочий день по будням;
- своевременная оплата труда;
- аванс;
- график работы с 7.00 до 11.00
Поэтому если вы пенсионер и ищете стабильную подработку, то эта работа может стать прекрасной возможностью! В то же время следует заметить, что рассматривать варианты занятости нужно те, которые отвечают навыкам и предпочтениям, ведь это может стать еще и вариантом собственного развития.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ищут помощника агронома. Пенсионеры также могут работать по гибкому графику и с солидной оплатой.