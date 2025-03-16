"Подарок врагам США": в "Радио Свобода" прокомментировали остановку финансирования "Голоса Америки" и других СМИ

Остановка работы медиа, основанных еще в 1949 году, была мечтой диктаторских и авторитарных режимов по всему миру.

Остановка финансирования Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует "Голос Америки", "Радио Свобода" и ряд других важных для внешней политики США медиа – это фактический подарок врагам Америки. Это сыграет в пользу Ирана, России, Китая и других авторитарных режимов.

Об этом сказал президент и генеральный директор сети RFE/RL ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода") Стивен Капус в своем специальном заявлении, обнародованном медиа. Это первый комментарий RFE/RL по поводу указа президента США Трампа, отменяющего финансирование USAGM.

Капус отметил, что расторжение этого соглашения со стороны USAGM "было бы огромным подарком врагам Америки". Остановка деятельности важных медиа, основанных еще в 1949 году, была мечтой диктаторских и авторитарных режимов по всему миру.

"Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать гибель "Радио Свобода" через 75 лет. Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее", – сказал он.

Также гендиректор RFE/RL напомнил о нескольких нюансах. Один из них – это то, что сеть RFE/RL имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США, поэтому реально прекратить ее деятельность одним указом не удастся.

"В течение всей истории "Радио Свобода" получало мощную двухпартийную поддержку. Без нас почти 50 миллионов человек в закрытых обществах, которые еженедельно зависят от нас в получении точных новостей и информации, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире", — резюмировал он.

Напомним, что из-за действий президента США Дональда Трампа и так называемого "Департамента правительственной эффективности" (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском может полностью прекратить работу один из самых известных вещателей Соединенных Штатов — "Голос Америки". Значительное количество сотрудников издания было отправлено в бессрочный "административный отпуск" с 15 марта, при этом у них отобрали право доступа к электронной почте и рабочим местам.