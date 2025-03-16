У Украины появились "длинные" карты: в сети шутят о новейших ракетах ВСУ

Успехи украинского оружия не оставили сеть без внимания

Украина похоже получила собственные крылатые ракеты с дальностью поражения около 1000 километров. Речь идет о КР "Длинный Нептун", которой, предположительно, нанесли удар по нефтебазе в Туапсе (Краснодарский край).

Как и любое другое громкое событие, возможное успешное применение дальнобойной ракеты Украины не прошло мимо пользователей сети, которые уже начали публиковать шутки и мемы по этому поводу. "Телеграф" собрал лучшие.

Многие удивились тому, почему для ракеты было выбрано именно такое название.

Тут стоит отметить, что подобная традиция уже давно прослеживается в украинском сегменте сети. Например, британские Storm Shadow в сети для простоты именовали "квадратными ракетами", а американские ATACMS — "толстыми". А зная любовь украинского военпрома к именованию своего оружия в честь украинских мемов (один дрон "Паляныця" чего только стоит), можно было ожидать, что и "Нептун" станет "длинным".

Однако в сети обычно любят мерить длину других… вещей. Поэтому и в этот раз не обошлось.

Но были и другие шутки. Например, о том, что теперь у Украины есть карты, которые можно показать Трампу.

Или о том, что "Длинные Нептуны" нуждаются в небольшой доработке. Например, в виде ядерной боеголовки.

Кроме того, нашлись и те, кто вспомнил классику.

Как известно, Украина в вопросах дальнобойного оружия во многом зависит от поставок от союзников и из-за этого испытывает их нехватку. Например, это случилось с ракетами ATACMS, которые по данным СМИ закончились еще в январе.