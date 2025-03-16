"Время на передышку": у Путина передали США "сигнал" о прекращении огня в Украине

Россия якобы довела до США свою обеспокоенность

Россия передала "сигнал" президенту США Дональду Трампу о прекращении огня на фронте. В Кремле считают, что призыв к перемирию в Украине воспринимается как будто бы "попытка дать ВСУ время на перевооружение".

Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также сказал, что армия РФ сейчас "наступает по всем направлениям".

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают тяжелые времена, российская армия наступает по всем направлениям, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", — сказал Ушаков.

Кроме того, Ушаков отметил, что Россия "довела в США свои беспокойства по этому вопросу". По словам политика, подготовка к встрече Путина с Трампом продолжается, однако пока неизвестно, когда именно состоится саммит.

"Эта тема обсуждается нами с американцами, мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях, эту встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу вам сказать", — сообщил помощник российского президента.

Что было раньше

13 марта главный "переговорщик" президента США прибыл в аэропорт "Внуково", чтобы обсудить текущую ситуацию на фронте и достичь прекращения огня между Украиной и Россией.

Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также даст свое согласие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что когда спецпосланник Трампа приехал в Москву, Путин около 8 часов заставил ждать встречи. В то же время, стоит отметить, что пока неизвестно, о чем говорили президент РФ и Стив Уиткофф.