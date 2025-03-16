Чтобы избежать Третьей мировой. У Трампа хотят предложить Украине обменять территории

Украине предложат пойти на территориальные уступки

В США допускают, что Украине придется уступить часть своих территорий в обмен на гарантии безопасности. При этом там не считают вероятным членство Украины в НАТО.

Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире ABC. По его словам, подобные уступки обсуждались на переговорах в Стамбуле в 2022 году и "даже раньше".

"Это будет какое-то подобие обмена территорий на будущие гарантии безопасности. Будущий статус Украины", — сказал Уолтц и сразу же добавил, что речь не идет о членстве Украины в НАТО.

По его словам, это не только позиция США, но и ряда других стран. Чиновник отметил, что постоянно слышит от украинской стороны о необходимости не допустить повторения вторжения, а от россиян, что они рассмотрят предложение о прекращении огня.

Он также отметил, что нынешняя администрация Белого дома не понимает подход предыдущей, о поддержке "столько, сколько потребуется".

"Это по сути является бесконечной войной в обстановке, в которой буквально гибнут сотни тысяч людей за считанные месяцы. И это может перерасти в Третью мировую войну. … Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет. Но мы также должны говорить о реальной ситуации на местах", — сказал он.

В то же время в разговоре с FOX, Уолтц отметил, что вопросы территориальных уступок со стороны Украины обсуждается не только с Киевом, но и с Москвой. При этом США подталкивают обе стороны к уступкам.

Как сообщалось ранее, в СМИ появлялось сообщение о том, что Путин заставил представителя США ждать встречи восемь часов. Трамп после этого написал гневное сообщение, в котором обвинил журналистов в распространении "фейковых новостей" и даже назвал их "больными дегенератами".