На совещании в Минздраве согласились с полным запретом маркетинговых активностей для рецептурных лекарств

Принятые меры по удешевлению лекарств эффективно внедряются

Министр здравоохранения Виктор Ляшко совместно с Офисом Президента, который представляет Ирина Верещук, еженедельно собирают совещания с представителями фармацевтической отрасли для обсуждения ситуации с лекарствами. В понедельник, 17 марта в начале такого очередного совещания было подтверждено Минздрав снижение цен на 100 самых популярных лекарственных средств, а также ряд дополнительных препаратов. Это свидетельствует об эффективности принятых мер по уменьшению стоимости лекарства. Однако при обсуждении участники совещания обратили внимание на новую проблему: несмотря на снижение цен, доступ к некоторым из этих препаратов оказался ограниченным.

На совещании была детально проанализирована ситуация, и немедленно принято решение о восстановлении доступа населения к этому лекарству.

Кроме того, обсуждалась роль маркетинговых услуг в формировании цен на фармацевтическом рынке. Минздрав высказал позицию, что маркетинговые платежи должны применяться исключительно к безрецептурным препаратам (ОТС), а их объем должен ограничиваться привязкой к продажам каждого конкретного препарата.

Большинство участников совещания согласились с необходимостью полного запрета маркетинговых активностей для рецептурных лекарственных средств. Такие меры должны способствовать стабилизации цен и улучшению доступа пациентов к необходимым лекарствам.