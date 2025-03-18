На нараді у МОЗ погодилися з повною забороною маркетингових активностей для рецептурних ліків

Ухвалені заходи щодо здешевшання ліків ефективно впроваджуються

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко спільно з Офісом Президента, який представляє Ірина Верещук, щотижня збирають наради з представниками фармацевтичної галузі для обговорення ситуації з ліками. У понеділок, 17 березня на початку такої чергової наради було підтверджено МОЗ зниження цін на 100 найпопулярніших лікарських засобів, а також на низку додаткових препаратів. Це свідчить про ефективність ухвалених заходів щодо зменшення вартості ліків. Однак під час обговорення учасники наради звернули увагу на нову проблему: попри зниження цін, доступ до деяких з цих препаратів виявився обмеженим.

На нараді було детально проаналізовано ситуацію, і негайно ухвалене рішення про відновлення доступу населення до цих ліків.

Окрім цього, обговорювалася роль маркетингових послуг у формуванні цін на фармацевтичному ринку. МОЗ висловило позицію, що маркетингові платежі мають застосовуватися виключно до безрецептурних препаратів (ОТС), а їх обсяг повинен обмежуватися у прив’язці до продажів кожного конкретного препарату.

Більшість учасників наради погодилися з необхідністю повної заборони маркетингових активностей для рецептурних лікарських засобів. Такі заходи мають сприяти стабілізації цін і покращенню доступу пацієнтів до необхідних ліків.