Сумы и Херсон в серой зоне, важные предприятия потеряны: в чем заключается предложение Европы (карты, фото)

Буферная зона для Украины не означает полноценную потерю территорий, считает эксперт

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими позициями как часть потенциального мирного соглашения. Эту идею, по данным пяти европейских дипломатов, рассматривают среди вариантов для прекращения войны. Москва якобы уже поддержала такое предложение.

Об этом сообщает Politico. Кроме того, неизвестно, согласится ли на это Украина, ведь речь идет о возможных территориальных уступках, о которых политическое руководство страны ранее высказывалось как о недопустимых.

Буферная зона — идея так себе и вот почему

Комментарием от представителей украинской власти по поводу этого предложения пока нет, поэтому на данный момент неизвестно, не станет ли главным препятствием для реализации плана отказ Киева обсуждать создание такой буферной зоны. К тому же, проблематичной является потребность в значительном миротворческом контингенте. Европейские дипломаты обсуждают различные оценки — от 4 до 60 тысяч военных. Пока ни одна страна официально не взяла на себя обязательств.

Ожидается, что основу сил могут составить британские и французские войска, которые уже лоббируют участие союзников. Польша и Германия заявили, что не будут направлять свои войска в Украину, тогда как Эстония готова предоставить небольшой контингент.

При этом союзники опасаются, что развертывание сил в буферной зоне может ослабить оборону восточного фланга НАТО. Вашингтон пока не участвует в обсуждениях относительно буферной зоны.

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи направления американских военных, ограничив потенциальную роль Штатов предоставлением спутниковой разведки и поддержкой в воздухе.

Politico отмечает, что именно США являются единственной страной НАТО, способной обеспечить необходимый уровень спутникового наблюдения для контроля за соблюдением договоренностей. В Европе же пока ожидают, когда Пентагон определится со своей позицией, и параллельно пытаются согласовать собственные предложения.

Издание опубликовало статью накануне визита главы ОП Андрея Ермака и секретаря РНБО Рустема Умерова в США для встречи со Стивом Уиткоффом.

Андрей Ермак и Стив Уиткофф / Telegram

Специальный представитель президента США рассказал о позиции российского лидера насчет возможного окончания войны. По его словам, во время саммита на Аляске Путин подтвердил, что готов к мирному соглашению.

По его словами, российский президент "приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога", в частности и во время встречи на Аляске. Вместе с тем, Уиткофф признал, что это "очень сложный диалог". Также он убежден, что мирное соглашение между Россией и Украиной удастся подписать до конца 2025 года.

Сам спецпредставитель Трампа о буферных зонах ранее сообщал, в его заявлениях чаще мелькали слова о полном отказе от части территорий. Но ранее издание The Telegraph сообщало, что одним из вариантов мирного плана Трампа может стати создание 1300-километровой буферной зоны между двумя армиями. По данным журналистов, эту зону должны были контролировать европейские и британские войска.

"Идея, выложенная трема сотрудниками штаба Трампа, предвидит замораживание текущей линии фронта, а также согласие Украины отложить на 20 лет свои амбиции насчет вступления в НАТО", – писало издание после выборов в США в ноябре 2024 года.

ЗАЭС нам — Донбасс — России?

Если учитывать текущую линию соприкосновения и тот факт, что для создания 40-километровой буферной зоны, и российская, и украинская армия будут обязаны отвести войска на 20 километров, то вся ныне оккупированная территория Харьковской и Сумской области окажется в серой зоне.

Отвод войск с направления Глубокого в Харьковской области фактически будет означать для Украины потерю контроля над территорией до Кольцевой улицы самого Харькова.

Условное расстояние буферной зоны возле Харькова на этих условиях / Deepstate

На Купянщине придется отступить с половины освобожденной в 2022 году территории, тогда как Россия будет вынуждена частично возвращаться к административной границе, частично — к Сватовскому району Луганской области.

Какой будет буферная зона возле Купянска, Харьковская область / Deepstate

На севере Донецкой области в серую зону, по такому раскладу, может попасть освобожденный ранее Лиман. Фактически, украинской армии придется отступить к пригороду Славянска и Краматорска.

Как далеко придется отвести войска Украине возле Лимана / Deepstate

В зону разведения войск попадет и автодорога Н-20 — трасса национального значения.

"Серяком" станет и Константиновка — стратегически важный город, центр цветной металлургии и химической промышленности, на территории которого функционировало как минимум три важных предприятия: Константиновский металлургический завод, стекольный завод и завод высоковольтной аппаратуры.

Константиновский металлургический завод им. Фрунзе, 2011 год

То же касается и Дружковки — города, в котором до полномасштабного вторжения работало около 10 крупных промышленных объектов машиностроительной и горнодобывающей отрасли. Кроме того, к городу прилегают земли, которые богаты запасами огнеупорных глин.

Дружковский машиностроительный завод / Роман Василишин

По такой договоренности, похожая судьба ждет и Доброполье — небольшой город, который называют жемчужиной Донбасса, центр угольного региона, где находятся крупнейшие залежи полезного ископаемого.

Террикон шахты "Алмазная" / FindWay

Южнее Украине придется вывести армию с территории Покровского района, а на участках российского наступления на Днепропетровскую область в серой зоне окажется довольно значительная территория региона. Таким образом, в серой зоне окажется трасса Н-15 – дорога национального значения, которая проходит по Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Речь идет не только о территориях и предприятиях — по состоянию на август 2025 года, на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, остается около 250 тысяч жителей.

В Запорожской области отвод ВСУ на 20 километров будет означать потерю контроля над территорией, которая находится практически возле самого областного центра. Кроме того, в серой зоне окажется Никополь — город в Днепропетровской области — центр марганцевого бассейна и населенный пункт, в котором функционирует как минимум 10 важных крупных предприятий.

Где будет проходить буфферная зона возле Никополя / Deepstate

Вместе с тем, по такому раскладу, Россия потеряет контроль над стратегически важной Запорожской атомной электростанцией.

ЗАЭС, самая большая атомная электростанция в Европе

В Херсонской области вывести войска придется на значительную часть освобожденной территории области, в том числе и сам областной центр, который ежедневно находится под вражескими обстрелами. На трассе М-14 Херсон-Николаев уже объявили о возможных ограничениях движения в связи с атаками российских FPV-дронов.

Как может выглядеть буферная зона между ВСУ и армией РФ

Как сообщил пресс-офицер Херсонской ОВА Александр Толоконников, интенсивность вражеских атак возросла в несколько раз. Если в августе прошлого года фиксировали 700 атак за месяц, то сейчас – около двух тысяч только за неделю. Военнослужащий и экс-нардеп Игорь Луценко уже сообщил о дроновом полоокружении города, опасности блокировки дорог и мероприятиях, которые нужно совершить, чтобы защитить другие прифронтовые города.

Серую зону заселят французами и немцами

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" объяснил, какие последствия может иметь создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией. По его мнению, такая идея предусматривает отвод войск обеих армий на 20 километров вглубь, но для Украины это будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем для противника.

Россияне в случае отхода оставляют за собой территории, где уже фактически нет жизни — только руины и разрушенная инфраструктура. Украина же будет вынуждена оставлять населенные пункты, в которых до сих пор живут люди.

То есть мы должны делать принудительную эвакуацию всего населения. Это Покровск, Константиновка, Дружковка и еще несколько десятков меньших сел Иван Ступак

Речь идет не о сдаче территории, а о создании нейтральной зоны, где должны были бы действовать миротворцы, поэтому этот вариант не является слишком плохим.

В мире есть три структуры, способные организовать миротворческую миссию — ЕС, ОБСЕ и ООН. При этом каждая из опций имеет проблемы: Европейский Союз не устраивает Россию, ОБСЕ уже показала свою беспомощность в Донецкой и Луганской областях с 2014 года, поэтому наиболее реалистичным вариантом является мандат ООН.

Иван Ступак / Facebook

"Тогда Совбез собирается и говорит: "давайте направим миротворческую миссию. Европейцы, сколько вы готовы отправить?". Французы дают 2 тысячи военных, британцы 5 тысяч, какое-то количество соберется. А Россия отвечает: "секундочку, мы тоже должны направить своих" — тысяча белорусов, тысяча казахов, а главное – индийцы и китайцы. И получится такая сборная солянка", — объяснил он.

Для примера эксперт привел Кипр, где на 300-километровую линию разграничения в 2021 году хватало тысячи миротворцев — военных, полицейских и гражданских. Такая миссия стоила около 50 млн долларов ежегодно.

В украинских реалиях масштабы значительно больше: более 1000 км линии фронта. Это требует уже десятков тысяч людей, а значит расходы будут исчисляться сотнями миллионов долларов.

Понятно, что никто не будет ставить миротворцев в сплошную линию. Это будут базы с голубым флагом каждые, очень условно говоря, 100 км, между которыми будут патрулировать броневики и пикапы. Там разместят сенсоры и радары, чтобы фиксировать, откуда летят снаряды или дроны, кто нарушает режим тишины – Украина или Россия. В таком формате это может работать Иван Ступак

.

Эксперт подчеркнул, что миротворцы по определению не воюют и в случае обострения первыми покинут территорию. По его словам, подобный риск имеют и западные партнеры, которые могут быстро отступить в случае нового наступления России.

"Миротворцы не будут воевать. В случае кипиша они первыми сядут на самолеты и уедут. Вторыми убегут европейцы, которые будут стоять в глубине", — подытожил эксперт.

Единственным фактором, который сможет удержать Россию от повторного наступления, по мнению эксперта, является наличие на буферной зоне миротворцев от Китая и Индии. Впрочем, как отметил Иван Ступак, Россия остается Россией, а значит доверять ей в полной мере невозможно.

"Поэтому нам приходится выбирать это. И рыть новые укрепления, но уже новые, с учетом всего текущего опыта, который у нас есть", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ракетный удар по американскому заводу электроники в Мукачево на Закарпатье стал сигналом: наличие иностранных инвестиций в Украине вовсе не гарантирует безопасность и неприкосновенность бизнеса. Таким образом Москва бросает вызов Вашингтону, показывая, что последнее слово на переговорах, по её замыслу, должно оставаться за ней.