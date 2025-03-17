В ТЦК отказали в отсрочке? Что делать и куда обращаться

Юрист рассказала, как обжаловать решение комиссии

ТЦК и СП могут отказать в отсрочке даже тем, кто имеет на нее законные основания. Такие случаи не единичны, и многие мужчины оказываются в ситуации, когда приходится бороться за свое право через суд.

Что делать, если ваши документы не приняли или безосновательно отказали в отсрочке, объяснила адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, прежде всего нужно собрать все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку:

копию заявления на отсрочку, которую вы подали в ТЦК;

все прилагаемые к заявлению документы (медицинские справки, свидетельства о рождении детей, другие подтверждающие бумаги);

официальное уведомление об отказе со стороны ТЦК.

Юрист также советует потребовать копию протокольного решения комиссии, которая рассматривала ваше заявление. Если ТЦК и СП отказывается предоставлять эти документы, не стоит паниковать – суд вправе самостоятельно добиться их у ответчика.

Как обжаловать отказ через суд

Чтобы обжаловать решение комиссии, нужно правильно подать иск в суд:

составить исковое заявление – желательно с помощью юриста;

оплатить судебный сбор (за исключением случаев, когда лицо освобождается от него по закону);

подать иск в окружной административный суд по месту нахождения ТЦК и СП;

ожидать определение об открытии производства.

После подачи заявления суд должен принять решение об открытии производства. Обычно такие дела рассматриваются в упрощенном порядке без судебных заседаний. Суд анализирует документы и выносит решение на основании представленных доказательств.

Сколько времени ждать решения

Рассмотрение дела обычно длится до 60 дней с момента открытия производства, но на практике сроки могут затягиваться. Во время военного положения административные суды часто перегружены, поэтому стоит запастись терпением.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторым отсрочку от мобилизации продлевают автоматически. Пока только три категории украинцев имеют такую возможность.