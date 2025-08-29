Тепло не задержится? Когда в Украине ударят заморозки в сентябре

Арктический воздух накроет Украину совсем скоро

Начало сентября в Украине будет достаточно теплым, однако заморозки не заставят ждать долго. Осеннее похолодание ожидается уже с третьей декады месяца.

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич в материале "Осень не будет торопиться? Сентябрь удивит украинцев не только теплом".

По прогнозу синоптика первые заморозки накроют Украину уже в сентябре. Однако не с первых дней, как ожидалось из-за значительного похолодания в августе, а в последней декаде месяца. Тогда страну накроет холодный арктический воздух.

Кибальчич отмечает, что после 20 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях. В то же время средняя месячная температура в большинстве областей будет выше нормы на 1 – 2,5 градуса.

Прогнозируется, что в среднем она будет держаться на уровне +14,0…+18,0 градусов. В южных и юго-восточных областях (преимущественно вдоль побережья морей) местами достигнет +18,5…+19,0 градусов.

В то же время, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач говорит, что в конце сентября Украину ожидает теплая погода. Она продлится несколько дней, даря комфортные условия для прогулок и активного отдыха на открытом воздухе.

