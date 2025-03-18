Отсрочка не для всех. Кому не избежать мобилизации в 2025 году

Это касается некоторых студентов, многодетных отцов и других

Не мобилизуют только тех, кто имеет законные основания для отсрочки, но в 2025 году многие мужчины потеряли это право. В условиях всеобщей мобилизации и военного положения правила призыва меняются, и теперь даже ранее защищенные категории могут получить повестку.

Кого могут призвать на военную службу в 2025 году, пишет 24 канал. Так, некоторые студенты потеряли право на отсрочку.

Теперь отсрочку могут оформить только те, кто учится по дневной или дуальной форме получения образования, повышая свой образовательный уровень (например, с бакалавра на магистра). А вот получение второго или третьего высшего образования больше не освобождает от мобилизации.

Родители троих несовершеннолетних детей с долгами по алиментам могут получить повестку. Если мужчина имеет задолженность по алиментам, теперь он не имеет права отсрочки даже при наличии троих детей.

Раньше родители-одиночки имели право на отсрочку. Но теперь, если мать детей не умерла, пропала без вести, не лишена родительских прав или не отбывает наказание, отец может быть мобилизован.

С 1 августа 2024 года изменились правила по уходу за людьми с инвалидностью 1 или 2 группы. Отсрочка предоставляется только тем, кто ухаживает за своими родителями, а не за родственниками жены.

Также сводный брат погибшего защитника больше не сможет получить отсрочку. Теперь право на отсрочку имеют только родные или неполнородные братья и сестры погибшего или пропавшего без вести военного.

С 2025 года больше не действует автоматическая отсрочка от мобилизации для людей, работающих на предприятиях и организациях Минобороны.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если в ТЦК отказали в отсрочке. Юрист рассказала, куда обращаться в таких случаях и как обжаловать решение комиссии.