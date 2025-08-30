От пустыря до одного из самых красивых мест Киева. Какой раньше была Оболонская набережная (исторические фото)

Реконструкцию начали в 1990-х годах

Оболонская набережная – одно из популярнейших мест отдыха в Киеве: вдоль залива Оболонь и Днепра обустроено около 3 километров территории. Однако еще относительно недавно там был пустырь.

В Facebook-группе "Оболонский район г.Киева" показали, как Оболонская набережная выглядела раньше. Ее история начинается с началом строительства жилого массива на Оболони (начало 1970-х годов).

Набережная проходит вдоль залива Оболонь реки Днепр от урочища Наталка до Приречной улицы

История возникновения набережной на Оболони

Для защиты от подтоплений, местность у воды искусственно подняли на высоту 5 метров и укрепили бетонными плитами под углом. Значительное время большая часть набережной была просто песчаным пустырем. В комментариях пользователи вспоминают, как гуляли по этому пустырю детьми, в конце 80-х годов.

Когда-то она выглядела так. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook

Это было пустынное место у воды. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook

В этих пейзажах трудно узнать современную набережную. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook

Когда началось развитие Оболонской набережной

Однако в 1990-х годах там начали реконструкцию и строительство. Набережную обустроили тротуарной плиткой, построили ограждения и лестницу, установили освещение.

Понемногу место стали обустраивать. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook

Район начал быстро застраиваться. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook

Сейчас Оболонская набережная – одно из самых красивых мест Киева

В наши дни Оболонская набережная – это не только красивые виды на Днепр и Киевское море, но и пляжи, храмы, арт-объекты, кафе и рестораны, спортивные и детские площадки, аттракционы. Там расположены популярный парк "Наталка" и "Сад камней".

Сейчас это очень красивая и популярная локация. Фото: Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook

Парк Наталка. Фото: киев-foto.info

