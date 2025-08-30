Укр

От пустыря до одного из самых красивых мест Киева. Какой раньше была Оболонская набережная (исторические фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Набережная на Оболони
Набережная на Оболони. Фото Коллаж "Телеграф"

Реконструкцию начали в 1990-х годах

Оболонская набережная – одно из популярнейших мест отдыха в Киеве: вдоль залива Оболонь и Днепра обустроено около 3 километров территории. Однако еще относительно недавно там был пустырь.

В Facebook-группе "Оболонский район г.Киева" показали, как Оболонская набережная выглядела раньше. Ее история начинается с началом строительства жилого массива на Оболони (начало 1970-х годов).

Набережная проходит вдоль залива Оболонь реки Днепр от урочища Наталка до Приречной улицы

История возникновения набережной на Оболони

Для защиты от подтоплений, местность у воды искусственно подняли на высоту 5 метров и укрепили бетонными плитами под углом. Значительное время большая часть набережной была просто песчаным пустырем. В комментариях пользователи вспоминают, как гуляли по этому пустырю детьми, в конце 80-х годов.

Оболонская набережная в прошлом
Когда-то она выглядела так. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook
Оболонская набережная Киева в 70-е годы
Это было пустынное место у воды. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook
Оболонская набережная Киева в прошлом
В этих пейзажах трудно узнать современную набережную. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook

Когда началось развитие Оболонской набережной

Однако в 1990-х годах там начали реконструкцию и строительство. Набережную обустроили тротуарной плиткой, построили ограждения и лестницу, установили освещение.

Набережная на Оболони в 1980-х
Понемногу место стали обустраивать. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook
Оболонская набережная, Киев, исторические фото
Район начал быстро застраиваться. Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook

Сейчас Оболонская набережная – одно из самых красивых мест Киева

В наши дни Оболонская набережная – это не только красивые виды на Днепр и Киевское море, но и пляжи, храмы, арт-объекты, кафе и рестораны, спортивные и детские площадки, аттракционы. Там расположены популярный парк "Наталка" и "Сад камней".

Оболонская Набережная
Сейчас это очень красивая и популярная локация. Фото: Фото: Оболонский район г.Киева/Facebook
Парк Наталка
Парк Наталка. Фото: киев-foto.info

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом Кощея в Киеве и где найти это необычное здание. Дом окутан мистическими легендами, некоторые считают, что его энергетика негативно влияет на судьбы жителей.

Теги:
#Киев #Оболонь #Набережная #Фото