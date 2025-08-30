От пустыря до одного из самых красивых мест Киева. Какой раньше была Оболонская набережная (исторические фото)
Реконструкцию начали в 1990-х годах
Оболонская набережная – одно из популярнейших мест отдыха в Киеве: вдоль залива Оболонь и Днепра обустроено около 3 километров территории. Однако еще относительно недавно там был пустырь.
В Facebook-группе "Оболонский район г.Киева" показали, как Оболонская набережная выглядела раньше. Ее история начинается с началом строительства жилого массива на Оболони (начало 1970-х годов).
История возникновения набережной на Оболони
Для защиты от подтоплений, местность у воды искусственно подняли на высоту 5 метров и укрепили бетонными плитами под углом. Значительное время большая часть набережной была просто песчаным пустырем. В комментариях пользователи вспоминают, как гуляли по этому пустырю детьми, в конце 80-х годов.
Когда началось развитие Оболонской набережной
Однако в 1990-х годах там начали реконструкцию и строительство. Набережную обустроили тротуарной плиткой, построили ограждения и лестницу, установили освещение.
Сейчас Оболонская набережная – одно из самых красивых мест Киева
В наши дни Оболонская набережная – это не только красивые виды на Днепр и Киевское море, но и пляжи, храмы, арт-объекты, кафе и рестораны, спортивные и детские площадки, аттракционы. Там расположены популярный парк "Наталка" и "Сад камней".
