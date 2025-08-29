Война-войной, а развлечения по расписанию: какие киевские клубы работают в День траура (фото)

Люди по-прежнему отдыхают и наслаждаются музыкой в барах

Сегодня, 29 августа, в Киеве объявлен День траура по погибшим украинцам во время обстрелов 28 августа — запрещены развлекательные события и публичные празднования, а государственные учреждения приспустили флаги в знак скорби. Впрочем, не все заведения и мероприятия соблюдают официальные ограничения.

Об этом сообщает "Телеграф". Несмотря на официальные ограничения, часть развлекательных заведений столицы работает по обычному графику.

Так, стриптиз-клубы Harem и Tootsie заявили, что посетители могут приходить, как обычно.

Harem и Tootsie работают в День траура

Концерт-трибьют Red Hot Chili Peppers в Garnison-пабе тоже состоится, хотя организаторы немного изменили формат события. В сообщении организация отметила, что это означает "более акустическая версия".

Как работают развлекательные заведения Киева в День траура Как работают развлекательные заведения Киева в День траура Как работают развлекательные заведения Киева в День траура

Группа FRAM, как известно, выступит в Docker-пабе по запланированной программе.

Группа FRAM выступит в Киеве в День траура

А в ресторане Hangover у стадиона Лобановского DJ-сет не отменили.

Скриншот переписки с рестораном Hangover

Корреспондент "Телеграфа" показал фото с места происшествия 29 августа:

В День траура в Киеве в ресторане Hangover работает DJ-сет

В то же время, некоторые мероприятия, например вечеринка Дорофеевой, все же были отменены в знак уважения к погибшим.

Концерт Дорофеевой отменили в День траура в Киеве

Напомним: на Софиевской Борщаговке в Киеве собрались сотни человек на благотворительный концерт исполнителя YAKTAK. Немного позже артист извинился за свое выступление, объяснив, что концерт преследовал цель лишь собрать средства для раненых военных. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что мероприятие было приостановлено, а на председателя поселкового совета и организатора составлены протоколы и наложены соответствующие наказания.

Обстрел Киева 28 августа — что известно

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев 28 августа погибли 25 человек, среди которых — четверо детей. Еще около 50 человек получили ранения.

Больше всего пострадал Дарницкий район: здесь полностью был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, горела крыша девятиэтажки после падения обломков дрона, а также вспыхнули пожары на других объектах. Поврежден торговый центр, многочисленные жилые и офисные здания, выбиты тысячи окон, сгорели автомобили на стоянках.

Серьезные разрушения зафиксированы также в Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Деснянском и Голосеевском районах. Пострадали жилые дома, учебные и офисные помещения, детский сад, сгорели несколько автомобилей, а во многих домах выбиты окна. За помощью обратились уже 877 жителей Киева, пострадавших или потерявших имущество, составлено 565 актов о повреждении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве, несмотря на объявленный 1 августа День траура из-за российской атаки днем ранее, некоторые заведения продолжали проводить вечеринки. Одну из них зафиксировали на видео – ее организовал киевский гей-клуб Dark Room.