США одобрили продажу Украине услуг для Patriot и Starlink: какая сумма

Общая сумма сделки составила 329 миллионов долларов

В США Государственный департамент 29 августа одобрил продажу Украине пакета оборудования и услуг поддержки систем противовоздушной обороны Patriot и пакета услуг предоставления спутниковой связи Starlink. Общая сумма сделки составила 329 миллионов долларов.

Об этом сообщило Управление военного сотрудничества министерства обороны США. При этом не указано, будет ли соглашение оплачено на средства Украины или на средства европейских союзников.

Отмечается, что правительство Украины планирует закупить оборудование и услуги для поддержания работоспособности для систем ПВО Patriot на 179,1 млн. долларов США. В пакете идут секретные и несекретные запчасти, техподдержка, программное обеспечение и его обновление, модификации системы, испытательное оборудование, оборудование связи, услуги интеграции, ремонт, обучение, техническая помощь и элементы материально-технической базы.

"Основными подрядчиками будут выступать компании RTX Corporation и Lockheed Martin. Для реализации соглашения около пяти представителей правительства США и пятнадцать представителей подрядчиков отправятся в Европейское командование США для поддержки обучения и участия в периодических встречах", — говорится в сообщении.

Также одобрена продажа услуг спутниковой связи Starlink и оборудования для его обеспечения на сумму в 150 млн долларов. Как подрядчик в сделке, выступает компания Starlink Services миллиардера Илона Маска.

Напомним, недавно администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM). Первые партии этого вооружения должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

Extended Range Attack Munition (ERAM) – это фактически бомба-ракета воздушного базирования. Ближайшим аналогом ERAM можно считать российский "Гром-Е1", которым россияне периодически пытаются бить по украинским городам. Однако в отличие от российского "аналоговнетного" оружия, американская бомба-ракета значительно дальнобойнее и точнее.