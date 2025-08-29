Трамп не давит на Украину? Ермак сделал ряд важных заявлений из США

Вспомнил и реакцию американцев на массированную атаку по Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сделал несколько важных заявлений о давлении США на территориальные уступки, возможное участие войск партнеров. Говорил и о санкциях против России.

Соответствующие заявления прозвучали во время онлайн-встречи с журналистами в США, где присутствовал "Телеграф". По словам Ермака, эти вопросы требуют времени и терпения.

Он подчеркнул, что пока никто с американской стороны не давит на Украину по отношению к территориям. То есть, Киев не заставляют идти на так называемый "обмен территорий" или создание "буферной зоны", о которой неоднократно говорили в Кремле.

К тому же высока вероятность, что Белый дом вернется к введению санкций против России. Так как они являются одним из главных инструментов в дипломатическом завершении войны. Особенно учитывая желание президента США Дональда Трампа решить вопрос мира в Украине как можно скорее.

По словам Ермака, многие страны выразили готовность быть в мандате. Но здесь следует понимать, что существует немало деталей, которые следует урегулировать до начала непосредственных действий.

"Нужно немного терпения. Ведь прецедентов окончания войн такого масштаба нет", — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, есть партнеры, готовые отправить свои войска в Украину после завершения войны с Россией. Он не назвал все страны, входящие в этот список, но отметил: "Есть ожидаемые страны, а очень неожиданные, скажу так".

Ермак также добавил, что в Белом доме для американцев было совершенно ужасным то, что Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 28 августа.

О гарантиях безопасности

Как отметил глава ОП, сейчас идет плодотворная работа по гарантиям безопасности. США готовы участвовать в них и над этим работала украинская делегация в Вашингтоне 29 августа. Эти гарантии безопасности будут чем-то вроде 5 статьи НАТО.

"Мы сегодня в ежедневном режиме работаем с советниками по вопросам национальной безопасности и обороны. На столе было много разных вариантов, которые в целом должны объединиться в систему гарантий безопасности, которые точно давали бы Украине полную уверенность, что никогда агрессия не повторится", — подчеркнул Ермак.

