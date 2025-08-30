Покорил советские дома и пережил российские ракеты. Что сейчас с заводом, где производили легендарные телевизоры "Электрон"

"Телеграф" рассказывает, как маленькая львовская мастерская превратилась в телевизионную империю, которая выпускала каждый четвертый телевизор в СССР и завоевывала Западную Европу.

Почти у каждой советской семьи были дома телевизор с маркой "Электрон". Львовский завод стал настоящим гигантом телевизионной промышленности СССР — в 1990 году предприятие выпустило более миллиона двухсот тысяч телевизоров. Трудно представить, но это была четвертая часть всех телевизоров в стране.

Как австро-венгерский офицер случайно создал будущую телеимперию

Завод "Электрон" имеет более чем столетнюю историю. В 1918 году бывший офицер австро-венгерской армии Г. Кретс вместе с партнером открыли небольшую электромеханическую мастерскую на улице Сикстутской во Львове. Они ремонтировали автомобили и производили уличные керосиновые фонари.

К 1930 году мастерскую превратили в акционерное общество "Контакт". Предприятие имело 42 рабочих и выпускало электросчетчики, телефонные аппараты и бытовую технику. В 1938 году завод уже имел представительства в Варшаве, Кракове, Данциге и других городах с капиталом более миллиона злотых.

Советская власть в 1939 году национализировала предприятие. Владельцев Кретса и Кульбингера арестовали, а их дальнейшая судьба неизвестна. Под германской оккупацией завод работал в две смены, но во время этнических чисток нацисты уничтожили всех рабочих-евреев вместе с семьями.

Телевизионная революция начинается со Львова

Как строили "Электрон"

Настоящий прорыв произошел в 1957 году. Советские власти решили создать во Львове мощный телевизионный завод. В город перевели подразделения и специалистов ведущих заводов Ленинграда, Москвы и Александрова. Директором был назначен Степан Петровский — опытный хозяйственник без высшего образования, но с замечательными организаторскими способностями.

2 октября 1957 года с конвейера сошел первый телевизор марки "Львов". Это была копия александровского телевизора "Призыв" с кинескопом размером 43 сантиметра. Серийное производство началось в 1958 году.

Телевизионный приемник "Львов-2"

"Огонек" и "Электрон" — хиты советских квартир

В 1961 году завод приступил к выпуску двух легендарных моделей — "Огонек" с кинескопом 47 сантиметров и "Электрон" с кинескопом 59 сантиметров. Серийное производство началось в 1963 году. Эти телевизоры стали базовыми для всех заводов СССР.

Переключатель каналов телевизора "Огонек"

"Огонек" имел 16 радиоламп и 20 диодов, весил 25 килограммов и стоил 328 рублей. Телевизор мог принимать программы на расстоянии более 100 км при наличии внешней антенны. "Электрон" был больше — весил 36 килограммов и стоил 470 рублей. Это были огромные деньги по тем временам.

Телевизор "Электрон"

Времена, когда мать "Электрон" было как владеть Бентли

Однако именно телевизоры "Электрон" в те времена считались очень классными. Это подтверждают и читатели "Телеграфа".

Читательница Галина вспомнила: "Кто имел такой "Электрон", то было страшно как круто, и достать его, как и другую технику, было не так просто. А когда выходила из строя антенна, в соответствующий разъем можно было вставить что-то металлическое, и снова работало. Мы вставляли ножницы или спицу для вязания. А когда выходила из строя антенна, в соответствующий разъем можно было вставить что-нибудь металлическое, и она снова работала. Мы вставляли ножницы или спицу для вязания. А когда на экране появлялись черно-белые полоски, нужно было хорошенько ударить по нему сверху или сбоку, и картинка снова становилась нормальной".

А вот что рассказал Игорь Тимофеев: "У меня тоже такой был телевизор. В нем не было пульта, нужно было самому ходить переключать. Прикол был в том, что в СССР выпускали 4-5 унифицированных телевизоров, чтобы легче было ремонтировать, но разных марок — во Львове Электрон, в Киеве — Славутич, в Симферополе. Диагональ там была примерно 22-23 дюйма, тогда этого было достаточно, чтобы считать это крутым.

Настоящая революция произошла в 1970 году. Львовский завод первым в СССР приступил к серийному производству цветных телевизоров "Электрон-703". Это был технологический прорыв, выведший советскую электронику на новый уровень.

Завод "Электрон" в 80-х годах прошлого столетия

Владимир, еще один читатель "Телеграфа", рассказал: "Я, как самый младший в семье, часто сам был пультом к этому телевизору. Тогда, помню, вся страна смотрела "Санта Барбару" — от мала до велика, ждали каждую серию. А еще помню, когда появились первые приставки, такие как "денди", родители говорили не играть более часа на цветных "Электронах", потому что может "сесть" кинескоп. До сих пор не знаю, может ли он сесть, но так говорили".

Когда телевизор "Электрон" находился в каждой советской квартире

С 1966 года львовские телевизоры экспортировали более чем в 30 стран мира, включая Италию и Германию. "Электрон" стал единственной советской маркой телеаппаратуры, продававшейся в Западной Европе. У завода была собственная фирменная сеть из 450 техно-торговых центров от Балтики до Тихого океана.

Но телевизоры были только частью продукции. Завод производил секретную военную технику: телевизионную аппаратуру для атомных крейсеров, системы наведения ракет класса "воздух-земля", лазерно-прицельные системы. На предприятии создавались оборудование для космических станций "Салют", кораблей "Союз" и орбитального корабля "Буран".

Триумф и крах советского гиганта

"Вперед к победе коммунизма" — таков был лозунг на фасаде завода "Электрон"

1990 стал пиком успеха "Электрона". Завод выпустил более 1,2 миллиона телевизоров, из которых более 300 тысяч экспортировали в другие страны. Стоимость производимой продукции составила более 2,3 миллиарда долларов — это была четвертая часть всего валового продукта Львовской области.

Читатель Андрей вспомнил: "Мы были студентами Львовской политехники, и по вечерам на 1-2 курсе ходили собирать эти телевизоры. Это было начало 90-х, на заводе не успевали их собирать, такой спрос был".

Львов. Завод "Электрон", 90-е годы ХХ века, фотограф В.Васинчук. Фото — музей истории фотографии во Львове

Предприятие имело 25 тысяч работников и финансировало социальные проекты. "Электрон" строил жилье для работников в микрорайоне Рясне, построил водопровод из подземных источников во Львов. Завод был патроном футбольного клуба "Карпаты" и владельцем стадиона "Дружба".

За всю историю предприятие выпустило 15 миллионов телевизоров марки "Электрон". Каждый четвертый телевизор в СССР был львовской марки.

Антикварные сокровища за 300 гривен

Сегодня телевизоры "Электрон" продаются как антиквариат на торговых площадках. На OLX можно найти черно-белые модели за 350-500 гривен, цветные – за 1000 гривен.

После распада СССР завод испытал серьезные проблемы. Рынок сбыта сузился, экономические связи разорвались. Руководство прекратило выпуск телевизоров и приступило к реструктуризации.

Сегодня "Электрон" является многоотраслевым предприятием. Завод производит электротранспорт – трамваи, троллейбусы, электробусы. Совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" производит современные низкопольные трамваи для украинских городов и на экспорт.

Предприятие также производит специальные автомобили скорой помощи и коммунальной техники, климатические системы для транспорта, материалы для электроники. Для Большого адронного коллайдера в Швейцарии завод изготовил монокристаллические материалы детекторов.

Путинская ракета против львовской легенды

12 июля 2025 года россияне атаковали Львов. Одна из ракет попала в предприятие "Электрон". В результате обстрела поврежден фасад здания, выбиты окна. На фотографиях виден дым от попаданий.

Россияне атаковали завод "Электрон" во Львове 12 июля 2025 года

Завод, когда-то поставлявший телевизоры ко всему СССР и даже в Западную Европу, стал целью для путинских ракет. К счастью, без жертв и пострадавших.

Сейчас это не просто львовская история, а продолжающееся работать мощное предприятие с акциями под номером 1 в Украине, несмотря на войну и российские обстрелы. Это настоящая львовская легенда, которая пережила австро-венгерскую, польскую, советскую эпохи, теперь противостоит российской агрессии и кормит украинскую экономику.

