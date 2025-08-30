Сделала не только нос, губы, но и "лисий взгляд"? Как изменилась внешность Мелании Трамп (фото)

Мелания Трамп в свои 55 лет выглядит роскошно

Первая леди США Мелания Трамп, в молодости покорившая мировые подиумы, и сегодня восхищает своей элегантностью и безупречной фигурой. Однако вокруг ее красоты не стихают слухи о возможных пластических вмешательствах.

"Телеграф" решил выяснить, как менялась внешность Мелании Трамп и какие ей приписывают пластические операции. Мы узнали некоторые детали.

Делала ли Мелания Трамп пластические операции

В свои 55 лет жена Дональда Трампа может похвастаться красивой внешностью и стройной фигурой. Конечно, это может объясняться удачной генетикой: у некоторых женщин возрастные изменения происходят медленно, а нос, губы и овал лица могут слегка меняться естественным образом.

Однако многие хирурги, анализируя фотографии Мелании, считают, что без пластики здесь не обошлось, хотя сама первая леди США не подтверждает того, что делала какие-то манипуляции со своей внешностью и телом.

Мелания Трамп в молодости, Фото: Getty Images

По мнению специалистов, в образе Мелании прослеживаются следы "уколов красоты", а именно ботокс, благодаря которому лоб остается гладким и практически лишенным мимики.

Как меняась Мелания Трамп, Фото: Getty Images

Кроме того, эксперты отмечают работу с филлерами и имплантами в области щек, благодаря этому лицо имеет гармоничные контуры.

Мелании Трамп приписывают многие пластические операции, Фото: Getty Images

Более того, есть вероятность, что Мелания Трамп сделала ринопластику (меняла форму или размер носа), коррекцию губ, а также "лисий взгляд", который появился благодаря операциям на веках (блефаропластики и кантопексии).

Как изменилась внешность Мелании Трамп,Фото: Getty Images

Косметологи считают, что ежедневный уход Мелании не обходится без таких современных процедур, как мезотерапия, биоревитализация и инъекции гиалуроновой кислоты.

Мелания Трамп могла "омолодить" лицо, Фото: Getty Images

Однако существует мнение, что изменения коснулись не только лица Мелании, но и ее фигуры. Возможно, жена Трампа делала пластику груди, поскольку ее форма заметно стала отличаться.

В 2024 году Меланию Трамп также подозревали в пластических операциях накануне победы ее мужа на выборах президента США. Хирург Деннис Шимпф говорил, что жена Трампа могла сделать инъекции под глаза и в щеки, поэтому скрывала глаза под очками с большой оправой и прятала лицо под шляпой.

Мелания Трамп скрывала свое лицо под шляпой, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядели Дональд и Мелания Трамп в день своей свадьбы. Платье невесты стоило почти 200 тысяч долларов.