Борщ без помидоров и ужин без картошки: что ели украинцы тысячу лет назад

Знаете ли вы, что традиционный украинский борщ когда-то готовили без помидоров, а вареники могли прийти к нам из Китая?

Украинская кухня имеет заслуженную славу одной из самых богатых и вкусных в мире. Однако задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что ели князь Владимир, княгиня Ольга или казацкая старшина?

Как выглядел стол наших предков тысячу лет назад? Какие блюда действительно можно считать подлинно украинскими, а какие появились относительно недавно?

От картофеля к борщу: что действительно традиционное?

Многие продукты, которые мы считаем неотделимой частью украинской кухни, появились на наших землях только после XVII века. Картофель, который сегодня является одним из самых любимых продуктов в Украине, стал популярным только в середине ХІХ века. Томатная паста в борще – тоже изобретение XX века, раньше наши прабабушки готовили его со свекольной закваской.

Мясной ассортимент: от охоты до хозяйства

За тысячу лет существования украинской государственности менее всего изменился состав мясных продуктов. Говядина, баранина, свинина, курятина, гусятина — все это варили, жарили, запекали в большом количестве. С американских континентов к нам попала только индейка, остальной мясной ассортимент остался практически неизменным. Наши предки потребляли много мяса, поскольку занимались тяжелым физическим трудом.

Дичь тогда составляла гораздо большую часть рациона. Животных было больше, людей меньше, и хотя ружья появились значительно позже, разнообразные ловушки, капканы, сети, ловчие ямы вместе с луками, копьями и дротиками давали хороший результат.

Реки и озера: богатство рыбных блюд

Рыбы в старину тоже было больше, прежде всего из-за того, что территории были более увлажненными. Распашка степей и лесостепи привело к уничтожению значительной части мелких ручьев и рек. Рыба была предметом крупного бизнеса вплоть до XX столетия. Ее солили, обкладывали льдом и везли повозками в сотне километров.

Осетры, белуги и стерляди ловились в гораздо больших количествах, чем сейчас. Икра также была распространенным продуктом, который солили и возили на продажу.

Злаки и овощи: основа питания

Первой культурой, которую начали выращивать на наших землях, была пшеница, точнее, ее полудикий предок — полба. В шестом веке арабы привезли в Европу рожь и просо, что существенно изменило жизнь людей. Именно эти культуры сделали земледелие более продуктивным и позволили людям осесть на одном месте.

Интересно, что на Руси помимо ржи и проса ели также рис, привозимый с Востока северной ветвью Великого шелкового пути. В народе его называли "сарацинским просом". Гречка появилась в рационе украинцев только в XV веке, но быстро стала одним из сакральных злаков.

Среди овощей наши предки ели горох, свеклу, редьку, репу, лук, чеснок и капусту. Помидоры, картофель и фасоль появились гораздо позже. Огурцы, хоть и родом из Индии, выращивались на наших землях издавна. Желтая дыня, арбузы и другие бахчевые культуры пришли из Азии вместе с кочевыми торговцами.

Блюда, объединяющие поколения

Рождественская кутья – одно из самых древних блюд, которое готовится исключительно из продуктов, тысячи лет выращиваемых на наших землях. Кутья – это способ прикоснуться к древней Руси, а возможно даже к скифским временам.

Борщ, несмотря на отсутствие помидоров и картофеля, также имеет очень давнюю историю. Само название "борщ" происходит от слова "бърщ", так в древности называли свеклу, которая придавала блюду характерный красный цвет.

Кроме борща, на Руси варили юху – из мяса или рыбы с добавлением круп. Именно от слова "юха" происходит современное "уха". К жидким блюдам добавляли разнообразные травы для аромата и вкуса, поэтому их часто называли "варево с зельем".

Вареники: спор о происхождении

Ученые утверждают, что вареники пришли к нам из Китая, где подобных блюд существует невероятное количество. По распространению вареникообразных блюд (манты, пельмени и т.п.) можно проследить территории, входившие в состав Золотой Орды.

Однако есть основания полагать, что вареники – аутентично украинское блюдо. Поляки называют их "пироги русские" (не российские, а именно русские), что указывает на их происхождение из Руси. Кроме того, разнообразие вариантов вареников в украинских регионах впечатляет: от крупных полтавских, сваренных на пару, до маленьких гуцульских и треугольных бессарабских из пресного теста.

Итак, украинская кухня формировалась на протяжении тысячелетий, впитывая влияние разных культур и адаптируясь к местным условиям. Несмотря на то, что некоторые продукты, которые мы привыкли считать традиционными, появились относительно недавно, наше кулинарное наследие остается богатым и разнообразным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине начали есть картофель. Сначала население относилось к новому овощу настороженно, но впоследствии он навсегда изменил рацион украинцев.